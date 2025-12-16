Els pisos del parc públic de lloguer d’Encamp reben fins a 44 sol·licituds per als 22 que hi ha disponibles actualment

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha fet balanç aquest dimarts de l’estat actual del parc públic d’habitatge de lloguer assequible, amb especial atenció a la promoció d’Encamp. Així, ha detallat que el procés d’adjudicació ja està en marxa i que “s’hi han presentat més persones que pisos hi ha”. En concret, ha indicat que hi ha aproximadament 44 sol·licituds per a uns 22 pisos. Tot i això, ha matisat que caldrà veure com evoluciona el procés, ja que “sempre hi ha alguna renúncia o algun problema d’última hora”, reiterant que fins ara s’està donant “resposta a les necessitats a mesura que van sortint els pisos”.
En aquest sentit, Marsol ha explicat que l’Executiu manté l’objectiu d’arribar als 500 pisos de parc públic al final de la legislatura, tot destacant que aquest propòsit “ja ens el vam fer i crec que l’estem complint”. Així, ha recordat que el desplegament del parc públic s’acompanya d’altres mesures, com les vinculades als pisos buits, als apartaments turístics o als programes d’adquisició del primer habitatge. Segons ha indicat, el projecte de llei que emmarca aquestes actuacions “s’hauria d’aprovar al gener, al febrer com a molt”, afegint que aquest període servirà perquè “tant el propietari vegi com actuarà, com el llogater es pugui preparar”, així com perquè el Govern pugui activar mecanismes addicionals “si veiem que realment la situació es complica”.
Pel que fa als pisos buits, la ministra ha detallat que ja s’han enviat unes 300 cartes als propietaris i que s’estan començant a rebre les primeres respostes. En aquesta línia, ha explicat que, en total, es preveu enviar fins a 1.800 cartes i que l’objectiu és determinar “quants realment són pisos buits”, preveient que, en un termini de tres o quatre mesos, es pugui disposar d’aquesta primera fotografia completa. D’aquesta manera, ha indicat que el Govern es troba demanant als propietaris que posin els pisos al mercat o que facin una oferta de venda, apel·lant a la seva col·laboració, tot recordant que “l’habitatge és una qüestió que ens afecta a tots”. Si aquests habitatges no s’incorporen al mercat, ha advertit que el Govern “procedirà a aplicar el que diu la Llei Òmnibus”.
En relació amb el funcionament del registre de pisos de lloguer assequible, Marsol ha explicat que, com que els pisos es van oferint de manera progressiva, les renúncies no impedeixen definitivament tornar-s’hi a inscriure. No obstant, ha precisat que la penalització s’aplica després de dues renúncies i que, en tot cas, les persones inscrites que compleixin els requisits “s’hauran d’anar presentant” a mesura que es publiquin noves promocions. En l’actualitat, segons ha indicat, hi ha més de 200 persones inscrites al registre.
Finalment, la ministra s’ha referit a la possibilitat que, en cas que alguna promoció no s’ompli, es pugui destinar una part del parc a altres fórmules, com per exemple els pisos d’Arinsal. Així, ha reiterat, però, que “la primera opció sempre és el lloguer” i que el parc públic està pensat prioritàriament per als ciutadans del país. Tot i això, ha indicat que, si després de diverses ofertes no hi ha demanda, s’analitzarà la possibilitat de destinar alguns habitatges temporalment a professionals que el país necessita, com ara metges, abans de valorar altres opcions.