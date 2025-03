Flexibilització d'accés al parc públic d'habitatge

Els nous requisits dels pisos a preu assequible només exigeixen cinc anys de residència a un membre de la família

L'Executiu estima que prop de 100 unitats familiars addicionals es podran beneficiar arran d'aquesta darrera modificació del reglament

El Govern flexibilitza els requisits per accedir al parc públic d’habitatge, permetent ara que només un membre major de 18 anys del nucli familiar hagi de complir el requisit dels cinc anys de residència. A més, s’han introduït canvis específics per a persones majors de 65 anys i s’han flexibilitzat els criteris econòmics per ampliar el nombre de famílies beneficiàries.

Així ho ha anunciat aquest dimecres la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, després del Consell de Ministres, en el marc de la presentació de les novetats incloses dins la nova Llei Òmnibus, ja publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), i que entrarà en vigor en un termini de 15 dies.

Una de les principals novetats anunciades pel Govern implica la modificació del requisit de residència. Fins ara, tots els membres del nucli familiar havien de tenir almenys cinc anys de residència per poder accedir al parc públic d’habitatge. Ara només serà necessari que un únic membre major de 18 anys compleixi amb aquest requisit. Segons Marsol, aquesta mesura permetrà que “més persones es puguin beneficiar d’aquesta condició“.

D’altra banda, s’incorpora una millora específica per a les persones majors de 65 anys. Ara, aquelles persones que hagin cotitzat un mínim de 180 mensualitats, que percebin una jubilació de la CASS o una pensió de viudetat podran accedir al parc públic d’habitatge.

Quant als requisits econòmics, també s’ha flexibilitzat l’accés, establint que les famílies o sol·licitants hagin d’acreditar uns ingressos mensuals bruts superiors al salari mínim, fixat actualment en 1.447,33 euros. Amb aquesta mesura, es busca ampliar encara més l’abast de les famílies beneficiàries.

Les incripcions a l’INH

Actualment, dels 545 registres totals, hi ha 105 inscripcions favorables al registre d’accés a l’habitatge, destacant especialment els joves amb 43 inscripcions, que representen un 45%, mentre que les persones grans suposen el 5%. No obstant això, també s’han registrat 302 peticions desfavorables, en les quals s’ha identificat un perfil recurrent que ara quedarà parcialment cobert per aquestes noves condicions.

Els principals motius exposats per l’Executiu pel que fa a les inscripcions desfavorables són manca del requisit de residència (20%); no destinar més del 30% dels ingressos al lloguer (24%); no disposar dels ingressos mínims exigibles (38%, dels quals un 34% són majors de 65 anys); superar els ingressos màxims establerts (15%); superar el patrimoni màxim permès (2%), i no acreditar necessitat d’habitatge (1%).

Marsol ha destacat que, gràcies als canvis introduïts, l’administració general estima que prop de 100 unitats familiars addicionals es podran beneficiar. A més, ha afegit que les modificacions “significaran una reducció aproximada d’uns 90 euros mensuals per habitatge, una xifra important al còmput anual”.

Un altre aspecte rellevant que introdueix la Llei Òmnibus és la regulació per incorporar els pisos buits al mercat públic d’habitatge. L’executiva estableix un període de sis mesos com a garantia per posar en oferta aquests immobles, dels quals no ha facilitat encara una quantificació exacta. La ministra ha assegurat que “diversos professionals ja informen de pisos buits que estan entrant al mercat”, la qual cosa contribuirà a augmentar progressivament l’oferta.

Finalment, la titular de la cartera d’Habitatge ha subratllat que les flexibilitzacions responen al “creixement del país i la diversitat de tipologies familiars”. La ministra ha confirmat que “el 95% de les famílies estan protegides per les pròrrogues”, i que l’Executiu anirà avaluant l’evolució del registre i les noves peticions d’accés al parc públic d’habitatge.