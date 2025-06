Diplomàcia andorrana en acció

Espot posiciona Andorra com a actor actiu en la reforma del finançament global a la conferència de l’ONU a Sevilla

El cap de Govern es reuneix amb els mandataris de Portugal, Equador, Colòmbia i Ucraïna per debatre sobre el desenvolupament sostenible

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, han encapçalat la delegació andorrana a la IV Conferència Internacional sobre el Finançament per al Desenvolupament (FFD4) de les Nacions Unides, la qual se celebra a Sevilla. La trobada reuneix representants d’alt nivell de governs, institucions financeres, empreses i societat civil amb l’objectiu de reforçar la cooperació internacional i el multilateralisme.

La conferència, presidida pel secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té com a propòsit fonamental promoure una reforma del finançament multilateral per al desenvolupament. S’hi ha presentat la ‘Plataforma d’Acció de Sevilla’, destinada a mobilitzar aliances per implementar les mesures que figuren a la declaració final de la conferència. A més, està prevista per a l’1 de juliol la intervenció d’Espot durant el Debat General i la participació de Tor en una reunió extraordinària de ministres iberoamericans d’Afers Exteriors.

Durant l’estada, Espot ha mantingut trobades bilaterals amb el primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, per abordar l’Acord d’associació amb la Unió Europea i qüestions d’actualitat internacional. També s’ha reunit amb el president de l’Equador, Daniel Noboa, amb qui ha celebrat la sortida d’Andorra de la llista de paradisos fiscals i ha plantejat una visita oficial amb motiu del 30è aniversari de les relacions diplomàtiques.

Amb el president de Colòmbia, Gustavo Petro, s’ha explorat la possibilitat de negociar un conveni per evitar la doble imposició i fomentar la cooperació turística. Així mateix, Espot ha refermat el suport andorrà a Ucraïna en la trobada amb el primer ministre Denys Shmyhal.

Per la seva part, Tor ha mantingut reunions amb els seus homòlegs de Geòrgia i del Perú, centrades en la cooperació bilateral i qüestions de justícia i immigració. Tor ha convidat ambdós ministres a la propera reunió global de l’Aliança per a les Muntanyes, la qual se celebrarà a Andorra.