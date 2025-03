Projecte per afavorir tant el lloguer com la compra

Puy avança que l’esborrany per al projecte d’incentius d’accés a l’habitatge podria publicar-se a la primavera

L’objectiu principal és facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer i de compra, especialment per a persones que adquireixen el seu primer immoble

El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, ha anunciat que el primer esborrany del nou projecte d’incentius fiscals per facilitar l’accés a l’habitatge es donarà a conèixer aquesta primavera. La iniciativa té com a objectiu afavorir tant el lloguer com la compra d’immobles, amb una atenció especial per a les persones que volen adquirir el seu primer habitatge. El projecte contempla un conjunt de mesures fiscals, urbanístiques i econòmiques que podrien derivar en una proposta de llei durant l’actual període de sessions al Consell General.

“Amb aquest nou programa d’incentius volem fomentar l’accés a l’habitatge de lloguer per part de particulars, així com facilitar la compra per a qui vol adquirir el seu primer immoble”, ha explicat Puy durant la seva intervenció a la Jornada sobre la concertació publicoprivada organitzada per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA).

El pla inclou incentius fiscals tant des del Govern com en col·laboració amb els comuns, així com mesures orientades a estimular la construcció. “Estem treballant en incentius fiscals per al sector de la construcció i amb els comuns per establir condicions que facin més atractiva la promoció d’habitatge assequible”, ha detallat Puy. En l’àmbit urbanístic, es preveuen modificacions vinculades a l’edificabilitat i a la superfície dels habitatges, amb l’objectiu de reduir els costos i facilitar la viabilitat de nous projectes.

D’altra banda, el projecte també inclourà garanties específiques i línies de finançament en col·laboració amb el sector privat, com l’ABA (Associació de Bancs Andorrans), per facilitar les operacions i limitar els riscos patrimonials dels compradors. “Es tracta d’un conjunt de mesures dissenyades per generar un entorn favorable tant per als promotors com per als ciutadans, i que aborden el repte de l’habitatge des de perspectives fiscals, urbanístiques i econòmiques”, ha continuat el secretari d’Estat.

A banda de les qüestions relacionades estrictament amb l’habitatge, Puy també s’ha referit als reptes econòmics i laborals del país, subratllant la necessitat d’optimitzar tant l’oferta com la demanda laboral, posant l’accent en la importància de la formació per qualificar els treballadors, ja que el “major percentatge de persones que cerquen feina són personal no qualificat”. Altrament, ha defensat, per tant, la necessitat de disposar de models productius més eficients i menys intensius en recursos.

En aquest context, ha posat èmfasi en la digitalització com un dels grans reptes que Andorra té al davant. Segons Puy, cal una visió “360 graus” que inclogui tant l’administració com el teixit empresarial, recordant que el pressupost d’aquest any preveu 22 milions d’euros destinats a aquest àmbit i remarcant que la implementació de la intel·ligència artificial, juntament amb la formació i la digitalització, ha de contribuir a guanyar en productivitat i competitivitat.