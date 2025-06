Assemblea parlamentària

La ciutat portuguesa de Porto acull fins dijous de la setmana vinent la 32a sessió anual de l’OSCE-PA

Hi participa una delegació del Consell General encapçalada per Meritxell López, Pol Bartolomé, Noemí Amador i Carles Naudi d’Areny-Plandolit

La ciutat portuguesa de Porto acull, fins dijous 3 de juliol, la 32a sessió anual de l’assemblea parlamentària de l’Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE-PA) sota el lema ‘Commemoració dels 50 anys de l’Acta Final de Hèlsinki: Resposta a una nova realitat a l’OSCE’. En la 32a sessió anual, hi participarà una delegació del Consell General encapçalada per Meritxell López (cap de la delegació), Pol Bartolomé, Noemí Amador i Carles Naudi d’Areny-Plandolit.

La sessió anual és l’esdeveniment més important del calendari de l’assemblea parlamentària i està previst que culmini amb l’adopció de la declaració de Porto el 3 de juliol. Al llarg de cinc dies, els parlamentaris debatran l’estat del multilateralisme mig segle després de la signatura del document fundacional de l’OSCE, amb la situació a l’Orient Mitjà i la guerra de la Federació Russa contra Ucraïna al capdavant de l’ordre del dia.

També s’esperen debats sobre infraestructures crítiques i seguretat nuclear, escassetat d’aigua i migració, intel·ligència artificial i mal ús de la tecnologia, radicalització juvenil i extremisme violent, seguretat energètica, tràfic de menors i explotació sexual, i la cooperació institucional de l’OSCE. A més, està previst que l’OSCE-PA renovi els càrrecs que lideren l’organisme, inclosa la figura del president, que actualment ocupa la finlandesa Pia Kuma.