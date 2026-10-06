Andorra Endavant proposa incorporar la intel·ligència artificial, els tests ràpids i la teleassistència a les farmàcies

El grup parlamentari Andorra Endavant ha presentat 25 esmenes al Projecte de llei d’ordenació farmacèutica amb les quals planteja ampliar els serveis que poden prestar les farmàcies i incorporar noves eines tecnològiques. Entre les principals propostes hi ha l’ús de sistemes d’intel·ligència artificial sota supervisió professional per a la preavaluació i l’orientació clínica inicial, la detecció de possibles interaccions entre medicaments o el seguiment dels tractaments.
La formació també proposa que les farmàcies puguin dur a terme tests ràpids i participar en la recollida i tramesa de mostres biològiques a laboratoris autoritzats. Segons defensa en un comunicat, aquesta possibilitat permetria acostar determinats serveis sanitaris a la ciutadania i reduir desplaçaments, especialment en el cas de persones grans o amb dificultats de mobilitat.
Planteja que les farmàcies puguin recollir mostres biològiques i enviar-les a laboratoris autoritzats per acostar serveis sanitaris a la ciutadania
Les esmenes inclouen igualment la incorporació de la teleassistència farmacèutica i la regulació de la dispensació a distància i el lliurament de medicaments a domicili. En aquest darrer àmbit, el grup planteja la verificació segura de la recepta electrònica i que el transport es faci mitjançant operadors habilitats, amb la possibilitat d’utilitzar en el futur sistemes automatitzats o drons quan la normativa ho permeti.
Amb tot, Andorra Endavant defensa que aquestes noves possibilitats vagin acompanyades de garanties en matèria de protecció de dades, ciberseguretat, conservació i traçabilitat dels medicaments i les mostres. Més enllà de l’àmbit tecnològic, les esmenes també plantegen mesures per facilitar la continuïtat de les empreses familiars i reconèixer determinades funcions dels auxiliars experimentats sota supervisió farmacèutica.