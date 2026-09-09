Govern destinarà sis milions d’euros a un nou programa per ajudar les classes treballadora i mitjana a pagar el lloguer

En marxa un nou programa d’habitatge amb l’objectiu que cap persona hagi de destinar més del 30% dels seus ingressos al pagament de lloguer. Almenys aquesta és la voluntat de Govern, qui presentarà la proposta durant les pròximes setmanes amb una dotació inicial prevista de sis milions d’euros, i amb caràcter «habitacional i no assistencial», tal com ha avançat el cap de l’ens governamental, Xavier Espot, durant l’entrevista d’aquest dimecres al programa ‘Avui serà un bon dia’ de Ràdio i Televisió d’Andorra.
En aquest sentit, el mandatari ha exposat que aproximadament un 70% dels llogaters es troben actualment en una situació «completament estabilitzada», mentre que el principal problema afecta aquells que necessiten buscar un habitatge per primera vegada o canviar-lo, com els joves que s’emancipen o les persones que afronten una separació. Així, i reconeixent que els preus actuals es troben en una situació «desorbitada», ha indicat que en les pròximes setmanes «presentarem un programa perquè ningú al nostre país, no només de classe treballadora, sinó també de classe mitjana, hagi de pagar més del 30% dels seus ingressos en concepte de lloguer».
Tanmateix, Espot també ha fet autocrítica sobre les polítiques d’habitatge desenvolupades durant els darrers vuit anys, admetent que «m’hauria agradat que els efectes de les mesures es veiessin amb més força». En retrospectiva, el mandatari ha assenyalat que hauria iniciat abans la construcció del parc públic de lloguer, amb l’objectiu de «en comptes d’acabar la legislatura amb 600 pisos, acabar-la amb 1.000 pisos», a més d’haver volgut actuar amb més determinació davant la crisi residencial. «Governar suposa tenir capacitat d’anticipació, però també té un límit», ha manifestat, tot afegint que «m’hauria agradat ser més valent en matèria d’habitatge».
Especuladors a l’entorn de DA
Qüestionat per la possible existència d’especuladors immobiliaris vinculats a l’entorn de Demòcrates per Andorra, Espot no ho ha negat: «Segur que sí, però també al de Concòrdia, Andorra Endavant o PS», ha etzibat, apuntant que «n’hi hauria hagut independentment de les decisions que hagués pres aquest Govern». En aquest sentit, ha assegurat que «no se’ns pot recriminar que no hàgim posat fre al creixement desbocat i a l’especulació immobiliària» i ha dirigit la crítica cap a les formacions que acusen el partit taronja d’haver afavorit l’especulació.
«Potser abans d’acusar DA de facilitar l’especulació, s’haurien de mirar els militants i càrrecs electes, netejar casa seva abans de demanar als altres que netegin la seva», ha manifestat Espot, puntualitzant, però, que no assenyala cap persona concreta: «No acuso ningú, parlo dels entorns de determinades formacions polítiques». A més, ha advertit sobre l’estigmatització dels estrangers i ha remarcat que bona part de l’activitat de construcció actual ha estat impulsada empreses i persones andorranes. «Compte amb estigmatitzar la gent de fora, és molt fàcil perquè no voten», ha conclòs.