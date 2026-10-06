El PS vol reforçar els drets dels llogaters i eliminar els privilegis de l’Església en el futur Registre de la Propietat

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat un conjunt d’esmenes a la Proposició de llei del Registre de la Propietat amb l’objectiu de reforçar les garanties per als ciutadans, especialment en matèria d’habitatge. Una de les principals modificacions plantejades busca protegir la posició dels arrendataris perquè la inscripció registral del contracte de lloguer no depengui exclusivament de la voluntat del propietari. La intenció és que, una vegada inscrit, el contracte sigui oposable als futurs adquirents durant el termini registrat i que un canvi de propietat de l’immoble no deixi sense efecte els drets del llogater.
En aquest sentit, la presidenta suplent de la formació, Susanna Vela, ha defensat que amb els canvis proposats «el Registre deixa de ser només un instrument de seguretat de la propietat i passa a ser també un instrument de protecció de la posició jurídica de l’arrendatari». Les esmenes també pretenen reforçar el dret de recurs davant d’una qualificació negativa del registrador, evitant que la vigència de l’assentament expiri mentre es resol el procediment i que, com a conseqüència, es pugui perdre la prioritat davant de tercers.
Els socialdemòcrates proposen tarifes reduïdes, límits màxims i bonificacions perquè el cost d’inscriure una propietat no sigui una barrera per als ciutadans
Un altre dels canvis plantejats passa per suprimir el procediment especial d’immatriculació previst per a les entitats de l’Església catòlica. El grup considera que no hi ha d’haver procediments diferenciats en funció de qui sol·liciti una inscripció i reclama que els requisits i les garanties siguin els mateixos per a tothom. Paral·lelament, proposa que el futur Registre sigui interoperable amb el CICAR i amb altres instruments públics vinculats a l’habitatge per disposar de més informació sobre la realitat immobiliària del país.
Les esmenes també incideixen en el cost del nou sistema. Així, els socialdemòcrates volen que l’accessibilitat econòmica quedi garantida en la mateixa llei i no depengui únicament del posterior desenvolupament reglamentari. Per això, plantegen tarifes reduïdes i imports màxims, especialment per a la primera immatriculació i els tràmits relacionats amb l’habitatge habitual, així com bonificacions o exempcions per a les persones amb menys recursos.
Finalment, el PS proposa ampliar les garanties durant els procediments d’immatriculació perquè les persones que puguin resultar afectades coneguin l’existència de l’expedient i tinguin la possibilitat d’oposar-s’hi. També planteja reforçar la imparcialitat i els deures d’abstenció dels registradors, amb la voluntat que el futur Registre sigui, segons defensa el grup, més «garantista», transparent i accessible.