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  • La presidenta del grup socialdemòcrata, Susanna Vela. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Política
Reclam d'una millora legal i sanitària

El PS porta al Consell una proposta per despenalitzar l’avortament durant les primeres 14 setmanes de l’embaràs

La reserva d'esmena al Codi Penal també regula els supòsits en què la interrupció voluntària de l'embaràs seria legal fins a les 22 setmanes

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha presentat una reserva d’esmena al projecte de llei qualificada del Codi Penal amb l’objectiu de despenalitzar l’avortament consentit durant les primeres 14 setmanes de gestació i regular els supòsits en què la interrupció voluntària de l’embaràs és legal fins a les 22 setmanes. Una proposta que estableix que només serà constitutiu de delicte l’avortament practicat fora dels supòsits previstos per la llei, i que manté la protecció penal únicament en els casos que excedeixin els límits temporals i les condicions fixades.

D’aquesta manera, es preveu que entre les 14 i les 22 setmanes l’avortament pugui practicar-se quan existeixi un risc per a la vida o la salut de la gestant, quan l’embaràs sigui conseqüència d’un delicte contra la llibertat sexual o bé quan es detectin greus anomalies o malformacions del fetus mitjançant un informe especialitzat. Així, des del grup parlamentari, aquesta modificació representa «un pas necessari per adequar la legislació andorrana a la realitat social i als estàndards europeus en matèria de drets humans i salut sexual i reproductiva».

Els membres del PS, altrament, consideren «que les dones no poden continuar sent objecte de sancions penals per prendre decisions sobre el seu propi cos» i defensen que la resposta de l’Estat «ha de ser sanitària, jurídica i d’acompanyament, i no pas punitiva«. En aquest sentit, aquesta reserva «respon a la voluntat de garantir la dignitat, la llibertat i la seguretat jurídica de les dones», com bé han avançat a través d’un comunicat de premsa. «Andorra no pot continuar mantenint una regulació que criminalitza decisions personals i que obliga moltes dones a marxar del país per exercir un dret reconegut a la gran majoria d’Europa», ha conclòs la presidenta del grup, Susanna Vela.

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