El PS planteja ampliar els serveis de les farmàcies amb proves de detecció precoç i presa de mostres biològiques

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha presentat 47 esmenes al Projecte de llei d’ordenació farmacèutica amb la voluntat d’ampliar el paper assistencial de les farmàcies. En aquest sentit, una de les principals propostes passa perquè aquests establiments puguin participar en programes públics de salut i incorporar nous serveis, com ara proves de detecció precoç o la presa de mostres, sempre sota autorització i amb les garanties corresponents.
Alhora, els socialdemòcrates aposten per adaptar la normativa a la digitalització i obrir la porta a regular en el futur la dispensació a distància de medicaments amb recepta. Aquesta possibilitat hauria de garantir la verificació de la prescripció, la intervenció del farmacèutic i la traçabilitat del procés. A més, el PS proposa crear un registre públic de les farmàcies autoritzades per vendre en línia.
D’altra banda, les esmenes plantegen donar més flexibilitat al funcionament dels establiments en situacions excepcionals en què temporalment no es pugui disposar d’un farmacèutic substitut. En aquests casos, es permetria una supervisió a distància limitada i regulada, sempre que hi hagués personal tècnic titulat presencialment. Així mateix, la formació reclama que la planificació del sector tingui en compte no només la població censada, sinó també la turística, estacional i laboral, i que es facin públiques les dades sobre ràtios i possibles noves autoritzacions.
Finalment, la consellera general Laia Moliné proposa que el Govern estudiï la creació d’una formació professional específica per als tècnics i auxiliars de farmàcia, incloent-hi la possibilitat de reconèixer l’experiència dels treballadors que ja exerceixen al sector. «Volem una llei que garanteixi la seguretat dels pacients, però que al mateix temps sigui moderna, flexible i preparada per a l’evolució del sistema sanitari», ha remarcat.