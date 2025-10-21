El pressupost del Cos de Banders s’enfila un 44% des del 2023 i sumarà una plaça i més equipament per al 2026

El Govern preveu incrementar un 44% els recursos destinats a inversió pel Cos de Banders en el període que va del pressupost liquidat del 2023 al projectat per al 2026, segons ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, durant la celebració del patró del cos, Sant Francesc d’Assís.
En aquest sentit, Casal ha precisat que la partida d’inversió d’aquest 2025 és de 82.000 euros, mentre que el creixement percentual s’ha calculat comparant el 2023 i el 2026. L’increment respon, ha dit, “a més disponibilitat amb materials tècnics, utensilis de seguiment de la fauna, mitjans tèrmics i equips de vigilància, com càmeres i prismàtics, que permeten desenvolupar la tasca dels banders amb més eficàcia”.
A banda d’aquest reforç material, el ministre ha destacat l’impacte del nou acord retributiu signat amb Funció Pública i el cap de Govern, que suposa la millora de les condicions salarials i laborals dels agents. Així, Casal ha apuntalat que “cal dotar el cos del múscul necessari per continuar fent la seva feina amb excel·lència i dignificar una professió essencial per al país”.
En resposta, el director del Cos de Banders, Ferran Teixidó, ha destacat que el cos ha rebut “un suport molt important” tant en recursos materials com en partida pressupostària, que “gairebé s’ha duplicat en dos o tres anys”. També ha anunciat que per al 2026 hi ha prevista “com a mínim una nova incorporació” i que s’intentarà que siguin dues. D’altra banda, Teixidó ha valorat que projectes com la cabana heliportable —ja adquirida aquest any pel Govern— permetran “millorar la presència en zones allunyades” i treballar de manera “més sostenible i efectiva” al medi natural.
En el seu discurs, el cap de Govern, Xavier Espot, ha subratllat que “potser, des d’un punt de vista retributiu, el cos especial més maltractat o menys valorat era el Cos de Banders”, i ha celebrat “l’establiment d’un nou model salarial i de carrera professional” el qual es desplegarà amb dos pagaments anuals durant el 2026 i el 2027. En aquesta línia, Espot ha agraït també “el tarannà constructiu dels representants sindicals del cos” i assegurant que el Govern continuarà avançant en la seva dignificació.
El projecte de llei del Parc Natural Nacional es presentarà durant el primer semestre de 2026
Pel que fa al projecte del Parc Natural Nacional, Casal ha confirmat que el pressupost del 2026 incorporarà també una partida de 150.000 euros per impulsar-lo en col·laboració amb els comuns de Canillo i Ordino. Aquest projecte, pioner al país, permetrà doblar la superfície protegida i assolir l’objectiu internacional de preservar el 30% del territori abans del 2030.
Casal ha recordat que el memoràndum d’entesa per crear el parc es va signar el 5 de juny amb els comuns d’Ordino i Canillo, i que les primeres reunions tècniques amb els actors implicats —com els ramaders, els caçadors i els guies de muntanya— s’estan desenvolupant aquest octubre i novembre per definir-ne els detalls. L’objectiu és poder presentar el projecte de llei al Consell General durant el primer semestre del 2026 i fer realitat l’espai protegit a mitjan any.
D’aquesta manera, tant Casal com Espot han posat en valor la feina dels banders, que consideren essencial per garantir “l’equilibri entre desenvolupament i preservació” i per fer realitat l’objectiu de protegir el 30% del territori andorrà en el marc de la nova estratègia de conservació.