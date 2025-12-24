Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La nova directora general de FEDA, Sílvia Calvó. | SFGA
El Periòdic d'Andorra
Suport parlamentari a un nomenament

Demòcrates i Ciutadans Compromesos avalen el nomenament de Sílvia Calvó com a nova directora general de FEDA

Els dos grups destaquen la trajectòria i l’experiència institucional de Calvó, que rellevarà Albert Moles després de la seva jubilació

Els grups parlamentaris de Demòcrates i Ciutadans Compromesos han expressat el seu suport al nomenament de Sílvia Calvó com a nova directora general de FEDA, un càrrec que assumirà en substitució d’Albert Moles, que ha arribat a l’edat de jubilació.

Segons han indicat els grups de Demòcrates per Andorra i Ciutadans Compromesos, la decisió es fonamenta en la trajectòria professional i acadèmica de Calvó, així com en la seva experiència vinculada al sector energètic del país. En aquest sentit, han recordat que va exercir durant vuit anys com a ministra de Medi Ambient i que també ha estat presidenta de FEDA.

Sílvia Calvó assumeix la direcció general de FEDA en relleu d’Albert Moles, al càrrec des de l’any 2006

Llegir

Els dos grups parlamentaris consideren que aquest recorregut professional avala la decisió adoptada pel Govern, que preveu fer efectiu el nomenament a partir del mes de febrer. El relleu inclourà una fase de transició de diversos mesos amb l’objectiu de garantir el traspàs de la informació i dels projectes que actualment es troben en curs.

Els dos grups parlamentaris consideren que aquest recorregut professional avala la decisió adoptada pel Govern

Així mateix, DA i CC han assenyalat que el procediment s’ha dut a terme d’acord amb el que estableix la Llei de FEDA i han manifestat que aquest marc legal dona cobertura al nomenament. En aquest context, han defensat la idoneïtat de Calvó davant les crítiques formulades per altres grups parlamentaris.

La posició expressada pels dos grups parlamentaris se suma al procés de relleu previst a la direcció general de l’entitat energètica, que es produirà coincidint amb la jubilació de l’actual director general.

Concòrdia avisa que el nomenament de Sílvia Calvó com a directora de FEDA és un cas de “porta giratòria”

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Concòrdia avisa que el nomenament de Sílvia Calvó com a directora de FEDA és un cas de “porta giratòria”
Concòrdia pregunta al Govern per l’impacte del sistema Entry/Exit en la política migratòria andorrana
Sílvia Calvó assumeix la direcció general de FEDA en relleu d’Albert Moles, al càrrec des de l’any 2006

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
Concòrdia avisa que el nomenament de Sílvia Calvó com a directora de FEDA és un cas de “porta giratòria”
  • Política
Concòrdia pregunta al Govern per l’impacte del sistema Entry/Exit en la política migratòria andorrana
  • Política, Societat
Sílvia Calvó assumeix la direcció general de FEDA en relleu d’Albert Moles, al càrrec des de l’any 2006
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu