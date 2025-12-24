Demòcrates i Ciutadans Compromesos avalen el nomenament de Sílvia Calvó com a nova directora general de FEDA

Els grups parlamentaris de Demòcrates i Ciutadans Compromesos han expressat el seu suport al nomenament de Sílvia Calvó com a nova directora general de FEDA, un càrrec que assumirà en substitució d’Albert Moles, que ha arribat a l’edat de jubilació.
Segons han indicat els grups de Demòcrates per Andorra i Ciutadans Compromesos, la decisió es fonamenta en la trajectòria professional i acadèmica de Calvó, així com en la seva experiència vinculada al sector energètic del país. En aquest sentit, han recordat que va exercir durant vuit anys com a ministra de Medi Ambient i que també ha estat presidenta de FEDA.
Els dos grups parlamentaris consideren que aquest recorregut professional avala la decisió adoptada pel Govern, que preveu fer efectiu el nomenament a partir del mes de febrer. El relleu inclourà una fase de transició de diversos mesos amb l’objectiu de garantir el traspàs de la informació i dels projectes que actualment es troben en curs.
Així mateix, DA i CC han assenyalat que el procediment s’ha dut a terme d’acord amb el que estableix la Llei de FEDA i han manifestat que aquest marc legal dona cobertura al nomenament. En aquest context, han defensat la idoneïtat de Calvó davant les crítiques formulades per altres grups parlamentaris.
La posició expressada pels dos grups parlamentaris se suma al procés de relleu previst a la direcció general de l’entitat energètica, que es produirà coincidint amb la jubilació de l’actual director general.