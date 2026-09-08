Els grups comencen a moure fitxa per al «ball» electoral amb pactes encara oberts i les primeres llistes tancades

Amb la legislatura encarant la recta final, les formacions polítiques comencen ja a dibuixar els primers moviments de cara a les pròximes eleccions generals, tot i que bona part dels possibles pactes i candidatures encara estan per definir. I és que, mentre Demòcrates obre la porta a ampliar el seu espai polític i buscar ‘complicitats’ amb altres forces de centre, Andorra Endavant és qui té més avançada (o això sembla a priori) la configuració electoral, amb cinc llistes parroquials ja tancades. Concòrdia i el PS, per la seva banda, prefereixen ajornar qualsevol debat.
Així, el cap de Govern, Xavier Espot, ha apuntat cap a una possible ampliació de l’espai polític de centre de cara a les pròximes eleccions generals, amb la voluntat d’esbrinar si «ha arribat el moment d’estendre la mà a totes les altres formacions, partits, plataformes i grups d’opinió que comparteixin una mateixa ideologia i visió del futur d’Andorra». «Al final, les persones som accessòries, som secundàries. El que compta és que hi hagi un consens sobre què volem per al futur del nostre país», ha defensat el mandatari governamental, qui ha posat en relleu que l’objectiu és començar a treballar en un programa compartit i abordar posteriorment l’elecció del candidat.
En aquest sentit, el cap de l’Executiu ha emmarcat aquesta possible entesa en la voluntat de mantenir un projecte polític de centre davant altres propostes que considera allunyades del model defensat durant els darrers anys. «Això ens obliga, jo crec, tots els partits de centre, dreta i centreesquerra a unir esforços per intentar seguir proposant per a aquest país un projecte centrista, reformista, moderat i equilibrat», ha manifestat Espot, tot i tornar a remarcar, com en anteriors ocasions, que la decisió correspon als òrgans del partit i que seran els seus responsables els encarregats de concretar-la.
«Al final, les persones som accessòries, som secundàries. El que compta és que hi hagi un consens sobre què volem per al futur del nostre país» – Xavier Espot
Des de les bancades de l’oposició, especialment la de Concòrdia i la del PS, han sigut més previnguts a l’hora d’entrar a valorar possibles aliances de cara als comicis del 2027. El president de la primera, Cerni Escalé, ha preferit ajornar qualsevol posicionament, assenyalant que «res a dir avui, Dia de Meritxell. Ja hi haurà temps per parlar sobre pactes polítics», mentre que el conseller Pere Baró ha assegurat que la seva formació està centrada en els mesos que resten de legislatura i en els projectes que encara té sobre la taula. «Ara toca parlar de país», ha apuntat, tot remarcant que «la nostra intenció no és guanyar per guanyar, sinó governar i fer millorar el país».
Qui sí que ha ofert més concrecions sobre la preparació electoral ha estat la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, qui ha assegurat que la formació manté el full de ruta traçat des del 2023 i ja disposa d’un total de cinc candidatures parroquials tancades. Segons ha explicat, «els caps de llista estan tancats» i que cadascun d’ells serà l’encarregat d’anar configurant els respectius equips, tot i que també ha optat per la prudència i ha evitat avançar cap possible nom.
«Ara toca parlar de país […] La nostra intenció no és guanyar per guanyar, sinó governar i fer millorar el país» – Pere Baró
Pel que fa a la majoria parlamentària, el president del grup taronja, Jordi Jordana, ha evitat avançar-se al debat intern de la formació i ha situat a finals de mes la pròxima reunió de l’executiva demòcrata. «Això és una qüestió del partit i de l’executiva i, quan sigui el moment, ja es dirà», ha manifestat, incidint en el fet que la Diada de Meritxell no ha de ser el moment per entrar a valorar aquesta mena de qüestions. «Avui és Meritxell», ha remarcat abans d’ajornar qualsevol mena de concreció sobre l’estratègia electoral de Demòcrates per Andorra.
Més ‘generós’ amb les seves paraules ha estat el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, qui ha deixat oberts els diferents escenaris de cara als comicis i ha recordat que encara queda marge perquè les estratègies evolucionin. «Sis mesos donen per desmuntar i muntar-ho tot de nou», ha afirmat, admetent que, a títol personal, li agradaria que la formació pogués concórrer en solitari a la Massana, tot i no descartar coalicions prèvies als comicis, acords posteriors o, inclús, l’absència de pactes.
Més díficil veu, en canvi, una candidatura de Ciutadans Compromesos en solitari. I és que, en ser qüestionat per aquesta possibilitat, ha respost que «sols? Difícil». Tanmateix, i interpel·lat doncs sobre amb qui podria arribar a aquesta entesa, Naudi ha optat per la metàfora: «Quan comenci a sonar la música del ball i els més guapos i les més guapes ens entenguem, parlem el mateix idioma i tinguem el mateix programa, doncs començarem a ballar». Un escenari, doncs, encara obert, però que ja se suma als primers moviments de la resta de formacions polítiques a mesura que l’actual legislatura ja entra en la seva recta final. Tot està per veure.