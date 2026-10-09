Concòrdia proposa que els pacients tinguin farmàcies de referència i que es faci un seguiment dels tractaments

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat fins a una trentena d’esmenes al Projecte de llei d’ordenació farmacèutica amb l’objectiu de reforçar el paper assistencial de les farmàcies, ampliar el seguiment dels pacients i adaptar la regulació del sector als nous canals digitals. En aquesta línia, una de les modificacions plantejades se centra en el seguiment dels pacients que, per les seves circumstàncies, requereixen una atenció més específica, especialment les persones amb malalties cròniques, les que prenen diversos medicaments o les que es troben en situació de dependència.
Així, la formació encapçalada per Cerni Escalé (amb Núria Segués com a presidenta suplent, qui ha treballat especialment dites esmeneS) defensa que les farmàcies no es limitin a dispensar medicaments, sinó que també puguin desenvolupar funcions de seguiment i acompanyament. D’aquesta manera, la proposta preveu reforçar la intervenció dels professionals farmacèutics en la detecció de possibles errors de medicació, problemes derivats d’un ús inadequat dels fàrmacs o reaccions adverses als tractaments.
En aquesta mateixa línia, Concòrdia proposa que els farmacèutics informin els usuaris sobre la disponibilitat de medicaments genèrics quan existeixi una alternativa «autoritzada i clínicament adequada». Dita informació, però, s’hauria de facilitar sense perjudici de les situacions en què, per motius clínics o de seguretat, no sigui procedent substituir el medicament prescrit. La mesura busca reforçar el dret dels pacients a conèixer les alternatives terapèutiques equivalents disponibles. A més, les esmenes incorporen la possibilitat que els ciutadans designin voluntàriament una farmàcia de referència per facilitar el seguiment dels tractaments.
Cal destacar que aquesta figura està pensada especialment per a persones grans o amb malalties cròniques que necessiten un control continuat de la medicació, tot i que l’elecció es podria revocar en qualsevol moment i no impediria acudir a qualsevol altre establiment. Paral·lelament, Concòrdia planteja que les farmàcies puguin participar en els sistemes d’informació i coordinació assistencial amb la resta de professionals sanitaris, mentre que, pel que fa a la preparació dels professionals, es considera necessari estudiar noves vies de formació vinculades al sector. Per aquest motiu, proposa que Govern analitzi, conjuntament amb els àmbits educatiu i farmacèutic, la viabilitat d’implantar a Andorra una formació reglada o una qualificació específica.
Un altre dels àmbits que la formació vol modificar és la venda a distància de medicaments, amb una regulació que no quedi limitada exclusivament a les pàgines web. El grup proposa incorporar-hi les aplicacions mòbils i altres plataformes o canals digitals, sempre que estiguin habilitats per una farmàcia autoritzada. A més, plantegen que la recollida de medicaments caducats o no utilitzats procedents de domicilis particulars passi a ser obligatòria, alhora que preveuen que Govern garanteixi un circuit adequat per a la recollida, el transport i la gestió d’aquests productes, d’acord amb les exigències de seguretat sanitària i mediambiental.
En relació amb la titularitat dels establiments, les esmenes mantenen el límit de sis farmàcies per societat previst en el projecte legislatiu, però introdueixen una precisió perquè aquesta possibilitat quedi reservada a les societats no unipersonals. Amb aquest canvi, Concòrdia vol evitar que un farmacèutic pugui superar el límit individual d’un únic establiment mitjançant la constitució d’una societat unipersonal que li permeti figurar com a titular de diverses farmàcies. Finalment, el grup proposa modificar el règim sancionador per establir que, quan s’obri un procediment penal pels mateixos fets que ja són objecte d’un expedient administratiu, aquest últim quedi suspès fins que hi hagi una resolució penal ferma.