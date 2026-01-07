Concòrdia planteja poder reforçar l’autoaprenentatge del català i impulsar un pla contra la soledat no desitjada

Dins del paquet d’esmenes al projecte de pressupost del 2026 que ha presentat el grup parlamentari Concòrdia, i al qual va tenir accés EL PERIÒDIC abans que es fes públic, destaca la creació de nous centres d’autoaprenentatge de català al territori. Així, la formació planteja l’obertura de tres nous espais Andorra la Vella, Ordino i Sant Julià de Lòria, amb una partida de 30.000 euros, amb l’objectiu que serveixin per “garantir cobertura territorial i facilitar l’accés a la formació de la llengua catalana a tots els residents”, tot afegint que l’objectiu és “reforçar la cohesió social i la política lingüística nacional”.
Es proposa la creació d’un pla estratègic per prevenir la soledat no desitjada, amb una dotació inicial de 5.000 euros per “dissenyar polítiques per prevenir i reduir-la entre la gent gran i les persones vulnerables
Per altra banda, i pel que fa a l’àmbit social, el grup proposa la creació d’un pla estratègic per prevenir la soledat no desitjada, amb una dotació inicial de 5.000 euros. Segons s’indica al document, aquesta partida permetria “dissenyar polítiques per prevenir i reduir la soledat no desitjada entre la gent gran i les persones vulnerables”. En aquesta línia, una altra de les esmenes preveu destinar 2.000 euros al funcionament de la Comissió per al foment de l’accessibilitat, d’acord amb el que estableix el projecte de llei d’accessibilitat universal aprovat el novembre passat.
Fiscalització i ciberseguretat
El document també recull esmenes relatives al control de la despesa pública i la governança digital. En aquest sentit, Concòrdia proposa ampliar l’abast de la fiscalització del Tribunal de Comptes, rebaixant de 300.000 a 100.000 euros el llindar a partir del qual les entitats privades beneficiàries de subvencions han de sotmetre’s a control. En l’àmbit digital, una altra esmena planteja l’eliminació de la partida destinada a l’Agència Nacional de Ciberseguretat, per un import de 500.000 euros, en considerar que “les seves funcions poden ser exercides d’una manera suficientment efectiva pels departaments del Govern”.
Altres esmenes ja avançat
Cal recordar que aquest conjunt de propostes se suma a altres esmenes al pressupost del 2026 que aquesta casa ja ha avançat aquests darrers dies, com la iniciativa per destinar dos milions d’euros del pressupost d’Andorra Turisme a una àrea d’innovació empresarial, o la proposta de reduir la dotació de personal de relació especial del gabinet del cap de Govern, especialment la de la Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, en considerar excessiva la partida prevista.