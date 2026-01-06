Concòrdia proposa destinar dos milions del pressupost d’Andorra Turisme a una àrea d’innovació empresarial

El grup parlamentari Concòrdia ha presentat un conjunt d’esmenes al projecte de pressupost general per a l’exercici 2026 amb l’objectiu de reordenar les prioritats de despesa pública i reforçar àmbits que considera estratègics per al futur del país. Segons el document al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, i en àmbit de turisme, la formació planteja una revisió de la dotació destinada a Andorra Turisme en considerar que “el pressupost de la societat no es correspon amb la situació pressupostària que viu l’Estat”.
En aquest sentit, la formació liderada per Cerni Escalé argumenta que seria “més convenient destinar part del seu pressupost a inversions en àmbits més prioritaris de l’economia andorrana: a l’habitatge, l’educació, la sanitat, i a la recerca i innovació”. Així, una de les esmenes recomana que part dels recursos es destinin a subvencions per a inversions reals, incloent-hi “dos milions d’euros per al desenvolupament d’una àrea d’innovació i creació empresarial”.
El document preveu incrementar la partida destinada a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) amb l’objectiu d’avançar en l’equiparació progressiva dels permisos de naixement per al segon progenitor
El document també proposa una redistribució de recursos vinculats al transport, amb una revisió de les partides destinades al transport aeri i una aposta per projectes de mobilitat interna. El grup considera que la dotació prevista per a estudis tècnics del transport aeri “és massa elevada” i que aquesta línia de finançament “reforça una tendència històrica al finançament de projectes amb dubtós impacte econòmic per al país”. En contraposició, es planteja crear una nova partida per avançar en el “projecte constructiu de transport segregat tipus ‘tram’, unint les parròquies de Sant Julià de Lòria i d’Escaldes-Engordany”, a partir dels estudis de recorregut ja existents.
Les esmenes, per altra banda, inclouen una proposta de redistribució parcial de recursos cap a polítiques socials. En aquest cas, el document preveu incrementar la partida destinada a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) amb l’objectiu d’avançar en l’equiparació progressiva dels permisos de naixement per al segon progenitor. Segons exposa la formació política, aquesta reassignació permetria “proporcionar 10 setmanes de permís de cara a l’exercici següent en lloc de 6 setmanes”.