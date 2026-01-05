Concòrdia proposa reduir la dotació de personal de l’equip de Riba en creure “excessiva” la partida de 250.000 euros

El grup parlamentari Concòrdia ha presentat diverses esmenes al Projecte de llei del pressupost general per a l’exercici 2026 amb les quals proposa reduir diferents partides vinculades a l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Així, i segons el document al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, la formació planteja en primer terme, reduir la dotació pressupostària del personal fix a la Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la UE, la qual “es considera excessiva”. Actualment, aquesta és de 250.000 euros, i des de Concòrdia s’afirma que “recomanem l’estalvi d’aquests recursos, mantenint pràcticament 150.000 euros de dotació, que es consideren ja suficients”.
En paral·lel, el grup també proposa reduir les partides destinades a assessoraments externs vinculats a l’Acord, en considerar que “es preveu una despesa excessiva en assessoraments durant l’any 2026”. En aquest sentit, el document concreta que “es preveu una despesa total d’1.257.054,73 euros en consum de béns corrents” i planteja una retallada de 600.000 euros en aquest concepte. Un altre dels punts que recullen les esmenes fa referència a la comunicació institucional vinculada al procés. En aquest sentit, Concòrdia proposa eliminar íntegrament la partida corresponent al subconcepte de “publicitat i propaganda”, valorada en 127.500 euros, i argumenta que “el Govern no ha de fer publicitat ni tampoc propaganda sobre l’Acord d’associació”.
Finalment, el document també posa el focus en el caràcter ampliable d’algunes partides pressupostàries relacionades amb els ministeris de Transformació Digital i de Mobilitat i Transports, així com de les secretaries de la UE i d’Igualtat: “Considerem que no han de ser ampliables els crèdits per a les despeses derivades dels processos de comunicació de l’Acord que ja compten, al nostre entendre, amb una partida massa elevada”, exposa la formació, afegint que “tampoc es concreta quins són específicament els subconceptes que haurien de considerar-se ampliables”.