Concòrdia i el PS rebutgen el rumb del Govern després del debat parlamentari: “El mercat continuarà estant tensionat”

La sessió del Consell General celebrada aquest dijous ha rebut una valoració crítica per part dels grups de l’oposició de Concòrdia i Socialdemòcrata, els quals han qüestionat tant el contingut com la forma dels debats. En aquest sentit, el conseller general i president suplent de la bancada socialdemòcrata, Pere Baró, ha assegurat que les dues lleis aprovades “mostren realment com està la legislatura”, i ha advertit que, malgrat que la majoria demani consens, “el consens és bastant relatiu”.
Per la seva banda, el president de Concòrdia, Cerni Escalé, ha resumit el resultat de l’aprovació de la Llei Òmnibus 2 amb “una sensació molt forta de continuïtat”. Segons ha afirmat, “no canvia res massa important respecte a la inversió estrangera immobiliària […] Les persones estrangeres poden continuar comprant immobles del país a qualsevol preu”. Escalé ha exemplificat aquest escenari amb el cas d’un resident a Barcelona que vulgui adquirir un pis “per 200.000 euros o 300.000 euros”, segments que, segons ha dit, també podrien interessar a persones andorranes.
En paral·lel, Baró ha remarcat que la Llei Òmnibus 2 incorpora “passes endavant”, però ha advertit que “no són suficients”. “Les solucions d’aquest país no les tindrà Demòcrates per Andorra ni les seves lleis”, ha insistit, afegint que “les polítiques que fan no són suficients ni valentes”. Escalé també ha criticat aspectes concrets del text aprovat, assegurant que “s’empitjoren alguns aspectes” i posant com a exemple que “es passa a prohibir també als andorrans que estan fora d’Andorra de comprar directament l’immobiliari del país sense pagar l’impost a la inversió estrangera”.
Així, Baró ha tornat a carregar contra la manera de treballar de la majoria, denunciant que és “la manera de treballar que té DA, passar el corró i anar fent les seves polítiques”. En aquest sentit, ha criticat que el pressupost, el qual ha definit com “la llei més important de l’any” i “el full de ruta” del Govern, es treballi “de manera ràpida i sense consens”, i ha advertit que després es demanarà suport a l’oposició en altres textos “sense possibilitat de poder encabir el teu model de país”.
Sobre el mateix eix, Escalé ha advertit que un model basat en protegir només una part del parc immobiliari pot derivar, segons les seves paraules, en “concentrar la pobresa en els mateixos espais” i “’indigenitzar’ la població andorrana”, tot afegint que concentrar la població “en condicions poc dignes” mentre “la resta del país és comprat per persones de fora” li sembla “aberrant” i “un plantejament antipatriòtic”.
Finalment, ambdós han coincidit a advertir que, amb la majoria actual, les propostes de l’oposició continuaran topant amb el rebuig. Escalé ha avançat que el seu grup continuarà impulsant iniciatives centrades en “moderar el creixement migratori”, “l’impacte de la construcció exagerada” i “parar l’increment de preus a l’habitatge”. Baró, per la seva banda, ha assegurat que el PS continuarà presentant propostes orientades a l’habitatge, el poder adquisitiu i l’Estat del benestar, “més enllà que les acceptin o no”.