El Consell General tira endavant la Llei Òmnibus 2 enmig de la divisió política pels límits a la inversió estrangera

La sessió del Consell General celebrada avui ha culminat amb l’examen i votació del Projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible, o més coneguda com a Llei Òmnibus 2, que ha quedat aprovat amb 16 vots a favor i 8 en contra. Prèviament, la cambra ha debatut i votat les reserves d’esmena presentades pels grups parlamentaris Socialdemòcrata i de Concòrdia, que no han prosperat.
Durant el debat, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha defensat que el projecte “assenta les bases del creixement sostenible” i ha anunciat que el Govern ha identificat més de 800 pisos buits. Segons ha explicat, s’ha contactat amb més de 800 propietaris per incentivar que aquests habitatges entrin al mercat. Ha subratllat que la llei no se centra només en l’habitatge, sinó també en limitacions migratòries i en l’enduriment de l’impost sobre la inversió estrangera, que el 2025 ha generat una recaptació de 18 milions d’euros destinada a polítiques públiques.
El Govern afirma tenir identificats més de 800 pisos buits i haver contactat amb els propietaris perquè entrin al mercat
El grup parlamentari de Concòrdia ha situat des de l’inici del debat que la seva reserva d’esmena tenia com a objectiu limitar de manera més estricta la inversió estrangera en habitatge, amb la voluntat de prioritzar l’accés a l’habitatge de les persones que viuen i treballen al país. El president del grup, Cerni Escalé, ha expressat el desacord amb el llindar de 800.000 euros fixat per a la inversió immobiliària i ha advertit que aquesta xifra pot alimentar una dinàmica inflacionista. Ha defensat que “la prioritat ha de ser per a les persones d’Andorra” i ha alertat que permetre aquest nivell d’inversió pot tensar encara més el mercat.
En el debat també s’ha abordat l’efecte de la inversió estrangera sobre la inflació i la diferència entre compradors estrangers amb alt poder adquisitiu i aquells que no en tenen. Escalé ha apuntat que l’actual model obliga la població resident a competir amb perfils econòmics molt més forts, fet que dificulta l’accés al primer habitatge.
Escalé adverteix que el model d’inversió estrangera pot tensar encara més el mercat immobiliari
Tot i l’exposició i el vot a favor dels socialdemòcrates, la reserva d’esmena de Concòrdia no ha prosperat. La consellera general Núria Segués ha explicat que, tot i valorar positivament algunes mesures del projecte, considera que falten instruments de regulació més contundents. Ha afirmat que “la inflació ja és una realitat” i ha expressat la preocupació perquè les persones que viuen al país hagin de competir amb compradors estrangers amb una gran capacitat econòmica.
Pel que fa a la reserva d’esmena del Partit Socialdemòcrata, el president del grup, Pere Baró, ha defensat que el debat sobre l’habitatge afecta directament a joves que no saben si podran construir un projecte de vida o gent gran que ha de deixar casa seva. Ha assegurat que “regular no és ideologia” i que l’habitatge “no pot ser un actiu financer”. Baró ha lamentat que la majoria no hagi acceptat la proposta i ha considerat que és “una oportunitat perduda” en un context social delicat.
El debat puja de to
Durant el debat, s’han viscut moments de tensió quan des d’Andorra Endavant, la consellera general, Noemí Amador, ha insinuat que el Partit Socialdemòcrata (PS) defensa plantejaments “comunistes” en matèria d’habitatge i ha assegurat que “Andorra no és un país comunista”. En aquest aspecte, Baró ha replicat que “si aquest és l’argument, ja diu molt del grup” i ha insistit que el seu grup defensa mesures per frenar l’especulació i garantir l’accés a l’habitatge.