Concòrdia aposta per endurir el Codi Penal amb un nou capítol d’agressions sexuals a menors i penes de 6 a 10 anys

Concòrdia ha posat el focus de les seves esmenes al projecte de llei de modificació del Codi Penal en el títol relatiu als delictes contra la llibertat sexual, amb la voluntat de reforçar la protecció dels menors i d’adaptar la resposta penal a la realitat actual. Segons han explicat fonts oficials del grup parlamentari a EL PERIÒDIC, una de les principals novetats és la incorporació d’un nou capítol específic sobre agressions sexuals a menors, amb agreujants i circumstàncies que han de permetre “protegir molt més el col·lectiu, que fins ara està en una situació de vulnerabilitat davant d’aquests delictes”.
En aquest sentit, des de la formació recorden que a l’octubre ja van presentar una proposició de modificació del Codi Penal sobre agressions sexuals i que ara han optat per incorporar-la dins les esmenes al nou text. Així, la ‘filosofia’ de les modificacions passa per situar el consentiment al centre, de manera que aquest sigui “lliure, exprés i irrevocable, cosa que per a nosaltres és força important i fins ara tampoc ha sigut contemplat”, a més de defensar una resposta més contundent davant els delictes vinculats a la pornografia infantil, en considerar que es fixen penes massa baixes en la fase inicial del delicte: “La captació és el punt inicial del delicte i és el que permet posteriorment fer-ne difusió o distribució”, apunten, motiu pel qual es proposa incrementar la pena prevista fins a una forquilla d’entre 6 i 10 anys.
Sobre els casos de reclutament de menors, el grup apunta que “són delictes molt greus de cara a un menor”, motiu pel qual cal que les penes “siguin més proporcionals i efectives”. L’objectiu, afegeixen, és adequar el text als estàndards internacionals i europeus en matèria de protecció dels infants. Pel que fa a la prostitució digital, Concòrdia avala, en línies generals, el plantejament recollit al projecte de llei: “En aquest sentit ja ens sembla bé com queda recollit” i apunten que no han introduït esmenes en aquest àmbit. D’aquesta manera, el gruix de les modificacions se centra en la pornografia infantil, la difusió d’imatges i la protecció dels menors en diferents àmbits, com l’explotació o el tràfic d’éssers humans.
Per altra banda, la formació també celebra que el Govern hagi acabat incorporant l’augment de l’edat del consentiment sexual, una proposta que ja havien defensat anteriorment. “Celebrem que finalment el Govern hagi posat el focus en l’augment del consentiment sexual”, assenyalen. Amb tot,lamenten el retard en aquesta decisió i retreuen a l’Executiu haver rebutjat inicialment la seva iniciativa. “Celebrem que ens hagin comprat la proposta, però és una pena perquè hem perdut mig any quan podríem haver reforçat el Codi Penal en aquest sentit”, indiquen. En aquesta línia, consideren que el Govern “ha pres consciència de la gravetat de la situació” i de la necessitat d’una resposta legislativa davant els fenòmens de violència sexual.
Malgrat aquesta valoració, des de Concòrdia adverteixen que el projecte de llei continua sent “molt tímid en algunes de les qüestions” i avisen que insistiran en aquelles modificacions que consideren necessàries per estar a l’alçada de la situació social actual. Així i tot, i qüestionades sobre el recorregut de les esmenes, les fonts consultades eviten avançar quin serà el resultat del treball parlamentari, però apel·len a la negociació en comissió. “Sempre donem el benefici del dubte i que el treball en comissió sigui fructífer”, indiquen, confiant que el procés permeti millorar el text de manera consensuada.