Cau la proposta de Concòrdia sobre el consentiment sexual perquè el Govern treballa en una reforma del Codi Penal

El Consell General ha rebutjat avui l’admissió a tràmit de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei del Codi Penal impulsada pel grup parlamentari de Concòrdia, una iniciativa que pretén redefinir el consentiment sexual, elevar l’edat de consentiment dels 14 als 16 anys i reforçar la protecció penal dels menors. La votació s’ha tancat amb 10 vots a favor i 17 en contra, sense cap abstenció, i la proposició ha quedat fora de la tramitació legislativa.
La proposta inclou tres grans blocs de reforma: una nova definició del consentiment sexual, un règim penal específic per a agressions a menors i ajustos a la regulació del proxenetisme i la prostitució. El text justifica la necessitat d’actualitzar el marc penal apel·lant a l’augment de les denúncies per delictes sexuals i als compromisos internacionals d’Andorra.
La presidenta suplent de Concòrdia, Núria Segués, ha obert el debat situant la iniciativa en un terreny que “va més enllà de la política” i ha remarcat que la reforma respon a una mancança evident: “La realitat és incòmoda. La violència sexual existeix, té conseqüències devastadores i el nostre Codi Penal no està preparat per prevenir-la ni per respondre-hi”.
Segués ha criticat amb contundència el criteri desfavorable del Govern, tot recordant que l’Executiu ha reconegut en el seu informe que comparteix els tres elements centrals de la proposta: redefinició del consentiment, elevació de l’edat de consentiment i reforç de la protecció penal als menors. “Si reconeixen que cal abordar-ho, per què rebutgen l’admissió? Per què nega el Govern l’entrada a tràmit d’una proposta alineada amb els seus propis plantejaments?”, ha preguntat.
La parlamentària també ha denunciat que és la novena proposició de llei de Concòrdia que rep un criteri desfavorable del Govern i ha alertat que aquesta dinàmica “té un cost per al debat democràtic”. A més, ha proposat seguir l’exemple de la llei de l’oblit sanitari, en la qual l’Executiu ha emès un criteri neutre per facilitar el treball conjunt.
Al seu torn, la consellera socialdemòcrata Laia Moliné ha anunciat el vot favorable del PS i ha afirmat que la reforma aporta millores imprescindibles per al sistema penal. També ha remarcat que el text és coherent amb l’evolució dels estàndards internacionals i amb la realitat social.
La majoria aposta per esperar la reforma global del Codi Penal
El vicepresident de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat, Salomó Benlluch (DA), ha reconegut que la majoria comparteix mesures com l’augment de l’edat de consentiment, però ha defensat que la reforma que prepara el Govern és “molt més àmplia i completa” que la proposada per Concòrdia, i que cal preservar aquesta coherència global.
Benlluch ha recordat quel’Executiu treballa en un projecte de reforma integral del Codi Penal, actualment en fase final de redacció, el qual arribarà al Consell General en les properes setmanes. Aquest argument s’alinea amb el criteri oficial del Govern, que expressa que la modificació plantejada per Concòrdia “té un abast limitat” i que l’Executiu aposta per una actualització general del Codi Penal, incloent-hi una ampliació dels delictes sexuals, noves definicions en matèria de pornografia infantil i altres canvis estructurals .
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha reforçat aquesta posició. Segons ha explicat, el projecte de llei governamental ja ha estat enviat al Consell Superior de la Justícia, el qual va emetre la setmana passada el seu informe. “No té lògica acceptar una modificació parcial quan ja treballem en una reforma global que inclou aquests aspectes”, ha afirmat.
La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha expressat el suport del seu grup a la proposició i ha defensat la necessitat d’endurir les penes i accelerar les reformes. Molné li ha respost que les dades policials mostren una tendència contrària i ha recordat la recent compareixença del director de la Policia.
En la seva rèplica final, Segués ha lamentat que, malgrat que la majoria coincideix en el fons, rebutja iniciar el treball legislatiu. “Aquesta proposició podria ser un punt de partida per treballar conjuntament. Si tots acceptem que són qüestions urgents, per què no fem modificacions mentre no arriba la reforma global?”, ha insistit.
Amb el resultat final de 10 a favor i 17 en contra, el Consell General ha decidit no continuar la tramitació. Tot i això, el debat deixa la sensació que la reforma del Codi Penal serà un dels grans blocs legislatius dels pròxims mesos. Molné ha avançat que el text governamental es presentarà al gener i ha assegurat que incorporarà bona part de les millores reclamades en aquesta proposició.