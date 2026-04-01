Casal defensa els ajuts del programa, tot i que admet que en una “situació normalitzada” no serien necessaris

Un total de 45 persones, distribuïdes en 14 famílies, han estat beneficiàries del programa d’accés al primer habitatge de propietat. Sis noves sol·licituds han estat aprovades avui al Consell de Ministres, segons ha informat el ministre portaveu, Guillem Casal. Així, el programa iniciat fa cinc mesos, ha tramitat un total de 25 expedients: 14 aprovats, 9 en via d’estudi i 2 que els mateixos sol·licitants han desistit. En aquest context, Casal ha indicat que el Govern ha destinat una mitjana de 50.000 euros per subvenció; és a dir, un milió d’euros en cinc mesos.
Així tot, el ministre ha admès que si al Principat hi hagués “una situació normalitzada quant a l’habitatge”, aquest tipus d’ajudes no serien necessàries. “Ho estem implementant per la situació que vivim al país”, ha manifestat, tot destacant altres programes d’ajuts amb el lloguer.
Tanmateix, i qüestionat per les declaracions del membre de l’executiva del Partit Socialdemòcrata (PS), Joao de Melo, qui ahir va posar en dubte l’eficàcia del programa, Casal ha contestat que “en cap cas es pot titllar de fracàs” i ha defensat la voluntat del programa. “Ve a reforçar una situació concreta i que millorarà la situació personal de les famílies i contribueix a millorar la situació global del mercat d’habitatge del nostre país”, ha dit.
En aquesta línia, responent a les declaracions de Melo, en què afirmava que “la majoria d’ells beneficien rendes mitjanes-altes”, el ministre portaveu ha detallat que els “candidats tipus” que accedeixen a aquest programa són “principalment parelles joves, sovint amb un fill que ronden el salari medià”. Concretament, ha esmentat que vuit estan per sota del salari medià i sis per sobre.
A més, Casal ha recordat que hi ha un topall que estableix que les persones que vulguin optar a l’ajut no han de disposar de cap habitatge en propietat, ni a Andorra ni a l’estranger, han de tenir un patrimoni inferior al 30% del preu de l’habitatge i que el preu màxim de compra de l’immoble ha de ser de 600.000 euros.
Casal defensa que van tenir en compte el SHA per a la llei de desintervenció del lloguer i que és una proposta “equilibrada”
D’altra banda, en resposta al Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA), el qual va carregar amb duresa contra la proposta del Govern per a la desintervenció del mercat del lloguer, considerant-la una “llei d’expulsió programada”, Casal ha defensat que la proposta de l’Executiu és “equilibrada”. “No recull totes les propostes dels propietaris, ni tampoc del sindicat”, ha remarcat, tot indicant que ja es van reunir amb tots els actors implicats abans d’entrar a tràmit parlamentari el projecte de llei. “I el sindicat era un d’ells”, ha apuntat.