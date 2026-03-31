El PS qüestiona els crèdits tous per al primer habitatge: “La majoria d’ells beneficien rendes mitjanes-altes”

El membre de l’executiva del Partit Socialdemòcrata, Joao de Melo, ha posat en dubte l’eficàcia del programa de crèdits tous impulsat pel Govern per facilitar la compra del primer habitatge, després d’analitzar la resposta a una demanda d’informació parlamentària (impulsada pel conseller general Pere Baró) sobre el seu funcionament. Segons ha detallat, les dades facilitades mostren que fins ara s’han registrat 19 sol·licituds, de les quals només 8 han estat aprovades, tot i que l’aspecte que més preocupa als socialdemòcrates és un altre: el perfil dels sol·licitants. “La majoria dels demandants són de rendes mitjanes-altes”, amb ingressos que en molts casos superen els 40.000 euros anuals, afegint de Melo que “veiem que està mal orientat a nivell social”.
En paral·lel, ha apuntat que el preu mitjà dels habitatges associats a aquestes ajudes se situa al voltant dels 415.000 euros. “Això ens fa qüestionar aquesta subvenció”, ha indicat, ja que es tractaria d’imports que moltes famílies amb més dificultats no poden assumir. En aquest sentit, De Melo també ha advertit que aquesta política no contribueix a reduir els preus del mercat immobiliari. “No té cap influència en els preus; tot el contrari, podria ser una mesura inflacionista”, ha afirmat, argumentant que el programa “ajuda persones que poden permetre’s comprar al preu de mercat habitual” sense incidir en l’arrel del problema.
“Estem parlant de milers de persones afectades i només 19 sol·licituds […] No creiem que sigui la millor proposta” – Joao de Melo
“Són crèdits tous amb trampa”, ha assegurat, advertint que, tot i que actualment els sol·licitants poden assumir les quotes, situacions com una pujada de l’Euríbor o una pèrdua d’ingressos podrien complicar la seva situació. “Aquestes persones poden quedar lligades de mans i peus”, ha afegit De Melo, tot apuntant que els efectes es podrien veure especialment a partir del vuitè any. Així, des del partit socialdemòcrata consideren que, en el context d’una crisi d’habitatge, el programa té un impacte molt limitat: “Estem parlant de milers de persones afectades i només 19 sol·licituds”, ha remarcat, concloent que “no creiem que sigui la millor proposta”.
Davant d’aquest escenari, els socialdemòcrates han recordat la seva proposta alternativa, la qual passa per una subvenció directa del 30% del preu de l’habitatge. “El Govern es faria càrrec d’aquest percentatge per reduir el preu real per al comprador”, ha explicat De Melo, defensant que aquesta mesura “protegeix més les persones que realment ho necessiten”, tot i admetre que tampoc resol per si sola el problema estructural dels preus. No obstant això, ha indicat que des del partit que continuaran analitzant altres iniciatives en matèria d’habitatge.