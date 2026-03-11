Espot defensa que moure les eleccions uns mesos “no és un avançament” tot i que apunta a esgotar la legislatura

El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat aquest dimecres que moure la convocatòria electoral “un mes amunt, dos mesos amunt o dos mesos avall no és un avançament electoral, és simplement escollir la millor data perquè hi hagi més participació, però no es pot considerar un avançament, sinó que entra dins la normalitat de la recta final de qualsevol legislatura”. Així de clar ho ha deixat en declaracions als mitjans després de l’acte amb motiu del 33è aniversari de la Constitució adreçat a la societat civil, remarcant que aquest marge respondria, en tot cas, a la voluntat d’escollir la millor data per afavorir la participació i ordenar el calendari institucional.
El cap de Govern ha insistit, però, que amb l’escenari actual no hi ha cap motiu per dissoldre anticipadament el Consell General. Segons ha exposat, el volum de projectes legislatius pendents i els tempos parlamentaris fan pensar més aviat en un esgotament de la legislatura. “Amb tot el que tenim ara actualment i tots els projectes legislatius que encara s’han d’entrar a tràmit parlamentari, jo crec que caldrà molt probablement esgotar la legislatura”, ha assenyalat.
L’aclariment ha arribat després que, durant el discurs pronunciat en l’acte institucional, el cap de l’Executiu hagi deixat anar que l’any vinent per aquestes dates probablement ja assistirà a aquesta commemoració “com a ciutadà”. La frase ha alimentat la lectura que el cap de Govern deixava entreveure un final anticipat de la legislatura, una interpretació que ell mateix ha matisat tot seguit davant la premsa.
Segons ha explicat, la referència no pretenia anunciar cap canvi de calendari, sinó constatar que la primavera del 2027 coincidirà, previsiblement, amb el final natural del mandat. “No ho he dit mai en absolut en aquest sentit”, ha remarcat, abans d’afegir que les eleccions seran “quan toqui en principi”, llevat que es produís alguna circumstància extraordinària que ara mateix no preveu.
L’habitatge, entre la defensa dels propietaris i la mà estesa a la Coordinadora
D’altra banda, en les declaracions posteriors, Espot també ha volgut rebaixar la confrontació al voltant del debat sobre l’habitatge. Després d’haver fet en el discurs una defensa de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles, ha sostingut que no es pot responsabilitzar tota l’entitat per les pràctiques d’una minoria de propietaris que incompleixen la llei.
Al mateix temps, ha remarcat que aquest mateix criteri també val per a la Coordinadora per un Habitatge Digne, de la qual ha dit que valora la feina i les aportacions. Segons ha afirmat, el país no prosperarà “enfrontant els uns contra els altres ni estigmatitzant un col·lectiu en detriment de l’altre”, i ha defensat que el Govern vol situar-se en un punt d’equilibri entre interessos sovint contraposats.
Pel que fa a possibles manifestacions, Espot ha assegurat que respecta les mobilitzacions que es puguin convocar i ha recordat que el dret a la manifestació és legítim, tot i que ha defensatque el debat es pugui canalitzar a través d’aportacions concretes i del treball parlamentari.
L’acte s’ha celebrat en el marc dels esdeveniments organitzats al voltant de la Constitució del 14 de març i ha servit per reconèixer el paper de diverses entitats i associacions del país. En el tram final del parlament, Espot ha agraït la tasca de la societat civil i ha defensat que és aquesta xarxa associativa la que dona contingut real als drets i llibertats recollits a la Carta Magna.