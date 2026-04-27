Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El conseller general, Pere Baró, en una roda de premsa al Consell General. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Principal problema del país

Baró demana al Govern dades sobre els ajuts al lloguer des del 2023, siguin admeses, aprovades o denegades

Inclou un apartat relatiu al perfil dels beneficiaris i sol·licitants, amb dades desglossades per edat, composició familiar i parròquia de residència

El president suplent i conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha registrat una demanda d’informació adreçada al Govern amb l’objectiu d’obtenir una visió completa sobre la gestió dels ajuts per a l’habitatge de lloguer al Principat. En concret, demana dades detallades sobre el nombre total de sol·licituds presentades cada any, així com les que han estat admeses, aprovades o denegades. Igualment, reclama informació sobre els principals motius de denegació dels ajuts i sol·licita a l’Executiu que faciliti tota la informació disponible relativa a aquestes prestacions des de l’any 2023 fins a l’actualitat.

La petició també inclou un apartat relatiu al perfil dels beneficiaris i sol·licitants, amb dades desglossades per edat, composició familiar i parròquia de residència. A més, Baró demana conèixer la distribució de rendes de les llars que han sol·licitat i obtingut aquestes ajudes. Amb tot, des de la formació han mencionat que la demanda d’informació busca disposar d’indicadors que permetin analitzar l’abast i l’eficàcia de les polítiques públiques en matèria d’habitatge, “responent als neguits que ens han fet arribar els ciutadans”. Principalment, indiquen, unes preocupacions lligades a la modificació dels requisits per accedir a l’ajut, “que impossibilita que molts dels que ja la tenien ara ja no la poden tenir”.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu