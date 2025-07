Política migratòria

Montaner alerta de les conseqüències del model migratori i reclamen un gir en les polítiques de contractació actuals

Escalé denuncia una expulsió socioeconòmica derivada de la pressió urbanística, mentre Montaner defensa més llibertat per als empresaris

Els grups parlamentaris de Concòrdia i Andorra Endavant han expressat la seva preocupació davant els efectes del model migratori i urbanístic d’Andorra, tant a escala interna com sobre municipis veïns com la Seu d’Urgell. Ambdues formacions han reclamat mesures per garantir l’equilibri territorial i la cohesió social, i han posat en dubte l’enfocament actual del Govern en matèria d’habitatge, població i immigració.

El president del grup de Concòrdia, Cerni Escalé, ha afirmat que “és evident que la pressió urbanística andorrana té efectes també més enllà de la nostra frontera”. Segons el parlamentari, aquesta situació es reflecteix en el fet que “moltes persones segueixen censades amb adreces andorranes, però tenen propietats a la Seu d’Urgell o a altres municipis veïns”.

Escalé ha assegurat que l’increment del preu de l’habitatge “porta a l’expulsió de les persones del país que o bé no poden pagar-se els preus o bé volen una major qualitat de vida”. En aquest sentit, ha advertit que “ara mateix vivim un greu desequilibri” i que “el creixement està desbocat endavant”, atribuïnt aquesta situació a un “marc tributari per a l’especulació immobiliària” i defensant que “el que hem de fer és parar l’especulació immobiliària avui”.

Quant a la política migratòria, Escalé ha qüestionat la captació de treballadors de fora de l’entorn europeu. “Refuso pensar que la solució de l’habitatge d’Andorra es troba en la captació d’immigrants de Colòmbia i de Perú”, ha declarat. En contraposició, ha defensat que s’hauria de “prioritzar la captació de talent de les nostres regions veïnes”.

Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha apuntat que “la gent té problemes per allotjar-se aquí a Andorra” i ha advertit que “s’ha de garantir que els andorrans es quedin a Andorra, així com els residents de llarga durada”. Montaner ha reivindicat que “les contractacions d’origen les vam proposar nosaltres a finals del 2023 o principis del 2024” i ha insistit en la necessitat de disposar d’un sistema que permeti als empresaris “tenir més llibertat per tal que agafin temporers”. En aquest sentit, ha defensat que “les empreses volen treballadors bons” i que “s’ha de deixar llibertat perquè els empresaris que obtenen bons resultats amb els seus treballadors de temporada puguin tornar a contractar”.