El PS acusa l’Executiu d’“enganyar la ciutadania” amb un programa d’avals que considera “fora de la realitat”

El president del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha criticat durament el nou Programa d’accés al primer habitatge presentat pel Govern, el qual preveu que l’Executiu assumeixi el pagament dels interessos i avali el 100% de les hipoteques durant els primers set anys. Baró considera que la iniciativa “no respon a la realitat del país” i que, lluny de resoldre el problema de l’habitatge, “busca tapar la negligència de l’Executiu en aquesta matèria”. “El que estan intentant fer és mirar de tapar la seva negligència pel que fa a la política d’habitatge i, en segon lloc, intentar enganyar la ciutadania, fer veure que estan fent coses, però amb mesures insuficients i fora de la realitat”, ha denunciat el dirigent socialdemòcrata.
El president del PS ha defensat que la solució passa per una llei que reguli exclusivament l’habitatge, una proposta que, segons ha recordat, la formació ja fa temps que reclama. “O es comencen a fer mesures valentes, com ara aquesta llei que reguli únicament l’habitatge, o no ens en sortirem. Si no són capaços de fer-ho, que ho diguin clarament i prenguin les decisions que s’hagin de prendre”, ha afirmat. Segons Baró, el programa presentat pel Govern pot tenir una bona forma, però el seu fons és “equivocat”, ja que no afronta les causes estructurals de la crisi del sector. “Per a mi, el que s’està fent és enganyar la ciutadania i enganyar la classe treballadora. Ja n’hi ha prou. Hem de demanar al Govern que faci mesures reals, o que deixi d’enganyar la nostra gent”, ha sentenciat.
“Per a mi, el que s’està fent és enganyar la ciutadania i enganyar la classe treballadora. Ja n’hi ha prou. Hem de demanar al Govern que faci mesures reals, o que deixi d’enganyar la nostra gent” – Pere Baró
En aquest sentit, Baró ha explicat que les polítiques d’habitatge haurien d’estar emmarcades dins una llei integral que permeti una regulació clara tant del mercat de compra com del de lloguer. També ha avançat que el partit estudia la possibilitat de reclamar una llei hipotecària, ja que Andorra no en disposa actualment. “És una de les conclusions que hem tret. Ens ho estem mirant i segurament demanarem al Govern que impulsi una llei hipotecària si cal. Aquesta mesura pot tenir una forma correcta, però amb el fons no hi estem d’acord. Cal una llei que reguli l’habitatge, i potser dins d’aquesta mateixa llei incorporar-hi la regulació hipotecària, que és molt important”, ha subratllat.
El dirigent socialdemòcrata ha denunciat que, amb un import màxim de 600.000 euros, el programa “només permet accedir a un estudi o a un pis d’una habitació, cosa que exclou directament les famílies”. A més, ha alertat que “una persona sola tampoc no té capacitat econòmica suficient per optar-hi, ja que es requereix un ingrés mensual de gairebé 2.900 euros”. En aquest sentit, ha qualificat el pla d’“insuficient” i “allunyat de la realitat” i ha afirmat que “el Govern presenta mesures de cara a la galeria, però milers de ciutadans continuen sense opcions reals per accedir a un habitatge digne”. Baró ha afegit que el programa és “una nova mostra de la manca de sensibilitat social de l’Executiu” i ha demanat que es revisin els criteris “perquè les ajudes arribin realment a les famílies treballadores”.