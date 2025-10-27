El Govern pagarà els interessos i avalarà durant set anys les hipoteques del nou Programa d’accés al primer habitatge

El Govern posarà en marxa aquesta setmana el Programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent, un nou mecanisme per facilitar la compra del primer pis a residents del país. L’entrada en vigor serà efectiva un cop es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), prevista per a aquest dimecres. La iniciativa estableix que l’Executiu assumirà el pagament de tots els interessos i avalarà el 100% del préstec hipotecari durant els primers set anys, amb un tipus d’interès d’Euríbor +0%. A partir del vuitè any, el tipus serà d’Euríbor +0,5%. L’habitatge podrà tenir un valor màxim de 600.000 euros i no caldrà una entrada inicial per accedir-hi.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha presentat el programa acompanyada pel ministre de Finances, Ramon Lladós, i la directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, ha destacat que el pla “va un pas més enllà” del programa d’avals vigent fins ara i ha agraït la col·laboració dels bancs i dels notaris per fer possible un “programa ambiciós” que, segons ha dit, “vol revertir la situació actual, en què gairebé el 70% dels residents viuen de lloguer”.
“Es tracta d’un programa ambiciós […] L’objectiu és revertir la situació actual, en què gairebé el 70% dels residents viuen de lloguer” – Conxita Marsol
El crèdit hipotecari es podrà amortitzar en un termini de 20 a 50 anys, sempre que el beneficiari no superi els 80 anys al final del préstec. Els requisits per accedir-hi inclouen set anys de residència legal i efectiva al país, no tenir cap habitatge en propietat, tampoc a l’estranger i un patrimoni inferior al 30% del preu de l’immoble. A més, els ingressos mínims hauran de ser de dues vegades el salari mínim.
D’aquesta manera, el procés de tramitació començarà al banc escollit pel sol·licitant, qui haurà de presentar la documentació necessària. A partir d’aquí, l’entitat disposarà de quinze dies per fer l’anàlisi de solvència, i, en cas favorable, la sol·licitud es remetrà a l’Institut Nacional de l’Habitatge, el qual emetrà un informe tècnic en un termini d’uns deu dies. Després, el Departament d’Habitatge resoldrà l’expedient i es formalitzarà el contracte de préstec.
Així, Lladós ha explicat que el programa està pensat per acompanyar les famílies en “els anys més difícils” de la hipoteca, tot detallant que la quota mensual no podrà superar una tercera part dels ingressos. A tall d’exemple, per a una hipoteca de 400.000 euros a 30 anys, la quota seria de 1.150 euros mensuals, dels quals 833 euros serien sufragats per l’Executiu. En total, això equivaldria a més de 61.000 euros aportats pel Govern al llarg del període inicial. Cal apuntar que el pressupost per al 2026 inclou una partida d’un milió d’euros per cobrir el cost dels interessos, tot i que l’import es podrà ampliar si la demanda ho requereix. Aquesta xifra permetria atendre entre 110 i 120 operacions hipotecàries.
Per a una hipoteca de 400.000 euros a 30 anys, la quota seria de 1.150 euros mensuals, dels quals 833 euros serien sufragats per l’Executiu
Pel que fa a la venda dels habitatges, el programa prohibeix l’alienació durant els primers set anys. Si es ven entre el setè i el vintè any, el beneficiari haurà de retornar els interessos subvencionats i assumir una penalització equivalent al triple d’aquests. Passats els vint anys, l’ens governamental disposarà d’un dret preferent de tanteig i retracte, i el preu de venda es reduirà en funció dels interessos sufragats i acumulats. Marsol ha afirmat que aquestes mesures tenen com a objectiu “evitar la picaresca” i garantir que l’habitatge es destini realment a ús residencial.
La ministra ha recordat que els disset beneficiaris actuals del programa d’avals podran acollir-se a les noves condicions “com si entressin pràcticament de zero”, a més de subratllar que el reglament del programa “és viu” i podrà adaptar-se a futures necessitats. Finalment, Puigcercós ha destacat que es tracta d’un programa amb “condicions úniques i inèdites”, tant pel període d’amortització com pel paper del Govern en la cobertura dels interessos.