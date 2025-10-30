Marsol defensa que el nou programa d’habitatge “no farà pujar els preus” i assegura que “tothom hi podrà accedir”

El Consell General ha abordat aquest dijous, en el marc de la sessió de control al Govern, el nou Programa d’accés al primer habitatge de propietat, que permetrà comprar pisos de fins a 600.000 euros sense entrada inicial i amb els interessos a càrrec de l’Executiu durant els set primers anys. Durant la sessió, la titular del Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha defensat que es tracta d’un programa “ambiciós i valent” i ha explicat que el cost per a l’Estat variarà en funció de l’import i la durada de cada hipoteca. Segons ha detallat, per a un pis mitjà de 350.000 euros, el Govern pagaria “al voltant de 62.000 euros en interessos durant els primers set anys”.
Marsol ha volgut deixar clar que el programa “no farà inflar els preus”, ja que l’impacte sobre el mercat serà limitat. Segons les seves estimacions, les operacions anuals representaran entre el 12% i el 14% de les hipoteques que es concedeixen al país i un 7% del total de transaccions immobiliàries, percentatge que “no pot tenir un efecte inflacionista”. Els requisits d’accés —com els set anys de residència efectiva i el límit de 600.000 euros— “eviten que la mesura acabi repercutint en la butxaca dels propietaris”.
Tanmateix, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha demanat concreció sobre el cost total i l’impacte real del programa, advertint que “cal garantir que no hi hagi un encariment dels preus per part de les immobiliàries”. En aquest sentit, també ha reclamat “una millor comunicació” per evitar que els beneficiaris desconeguin que, “després dels set anys, caldrà començar a pagar interessos”, un fet en el qual s’ha mostrat d’acord Marsol, qui ha coincidit en la necessitat d’informar millor la ciutadania i ha anunciat una campanya de difusió amb la col·laboració del sector bancari.
“S’estan fent molts esforços per l’habitatge”, ha afirmat, citant els programes de preu assequible, el transport gratuït, la mobilització de pisos buits i la nova línia per a la compra del primer immoble. A més, ha recordat que prop de 300 apartaments turístics ja han canviat d’ús i s’han posat a lloguer o venda, i que el Govern “ha enviat unes 200 cartes a propietaris de pisos buits per incentivar-ne la mobilització”.
En aquesta línia, i en resposta al conseller socialdemòcrata Pere Baró, qui ha qüestionat si les condicions permetran arribar “a la classe treballadora”, Marsol ha defensat que “la nostra idea és que tothom hi pugui accedir” i ha obert la porta a “explorar opcions publicoprivades de compra” en terrenys de titularitat pública a la Massana o Arinsal. En aquest sentit, ha explicat que els 70 pisos públics d’Arinsal es posaran inicialment en lloguer, però ha obert la possibilitat que “si no es troben prou sol·licitants, alguns es puguin oferir a la venda a preus assequibles”, seguint el precedent de Canillo.
Per la seva banda, Andorra Endavant ha valorat la iniciativa com “un pas endavant però insuficient”. A través d’un comunicat emés, la formació ha advertit que “l’aval del 20% no és suficient si el preu de compra continua sent inaccessible” i ha proposat la creació d’un pla estatal de parcel·les petites per a cases modulars assequibles, en règim de venda directa o cens emfiteutic, destinat als andorrans i residents de llarga durada. “El veritable repte no és només facilitar més crèdits, sinó reduir el cost global de viure a Andorra”, han apuntat.
Finalment, Marsol ha rebutjat que la mesura tingui com a finalitat “beneficiar el mercat de compravenda” i ha insistit que l’estratègia del Govern “prioritza el lloguer assequible, la mobilització dels pisos buits i la descongelació de rendes”. En aquest sentit, ha avançat que l’Executiu estudia una possible excepció de l’IGI per als materials de construcció per incentivar la promoció d’edificis destinats a lloguer.