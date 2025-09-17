La descongelació de les pròrrogues de lloguer, encara en fase inicial, passa a quedar en mans de la Comissió Nacional

La directora de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), Marta Alberch, ha assegurat aquest dimecres que els grups de treball de la Comissió Nacional de l’Habitatge “tot just han començat” a elaborar propostes sobre la possible descongelació de les pròrrogues dels contractes de lloguer. En aquest sentit, i qüestionada per les declaracions del cap de Govern, Xavier Espot, en què obria la porta a avançar al 2026 una liberalització parcial i “molt quirúrgica” dels lloguers abans del calendari previst per al 2027, Alberch ha afirmat que fins que no hi hagi un document concret aprovat per la comissió i traslladat al Govern, “no es pot avançar res ni fer-ne una valoració”.
Alberch ha recordat que la posició de l’INH dependrà del contingut de la proposta i ha insistit que “com que no sabem com serà, no ens podem posicionar perquè no la podem valorar”. Així i tot, ha apuntat que els efectes d’una mesura d’aquest tipus depenen de la seva aplicació: “Si és molt quirúrgica i afecta poca gent, no veurem un augment important de les sol·licituds al registre de demandants; si és més liberal, sí que podria tenir impacte segons cada cas”.
Per altra banda, i pel que fa al topall de les quotes d’immigració, Alberch ha remarcat que “de topalls n’hi ha de moltes maneres” i que caldrà conèixer els detalls per poder-ne valorar els efectes. En aquest sentit, ha ponderat que poden ser topalls de preu per metre quadrat o altres sistemes i que el més rellevant és “trobar les mesures que permetin anar destensionant el mercat”.
En relació amb el programa d’avals per a la compra del primer habitatge, la directora de l’INH ha recordat que fins ara el topall per accedir-hi estava fixat en 450.000 euros i que aquests ajuts “no estan pensats per habitatges que valguin un milió d’euros”. A més, ha afegit que el límit “s’ha d’anar adaptant a l’evolució dels preus”, tot i que de moment les propostes aprovades han quedat “per sota del topall vigent”.
Oferta de pisos a Roureda de Sansa
Finalment, i de nou qüestionada pels mitjans presents per l’oferta d’habitatges de lloguer assequible a Roureda de Sansa, Alberch ha explicat que el termini de presentació de candidatures romandrà obert fins al pròxim 25 de setembre. Una vegada tancat el procés, caldrà revisar totes les sol·licituds per comprovar que compleixin els requisits: “No facilitarem xifres fins llavors”, ha puntualitzat. A més, ha avançat que la propera promoció serà la de l’antic hotel Hermus d’Encamp, actualment en procés de finalització d’obres. Segons la directora, la seva activació dependrà del ritme d’adjudicació dels 14 pisos de Roureda de Sansa —que podria resoldre’s en dos o tres mesos si no hi ha renúncies—.