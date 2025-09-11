L’Executiu fixa el topall de quotes en 1.800 i defensa que els permisos estan pactats amb els sectors a llarg termini

La casuística amb les quotes de temporada continua a l’ordre del dia en l’agenda política del país. Durant la sessió d’aquest dijous al Consell General, el cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que “aquest any no superarem les 1.800 autoritzacions de permisos” i ha recordat que ja fa més d’un any que s’ha reduït un 50% el contingent de permisos per compte propi, passant dels 500 als 250. En aquest sentit, ha remarcat que les quotes “estan planificades a llarg termini amb els sectors” i ha negat que amb aquestes limitacions “es vulgui fer la guitza” als empresaris, tot defensant la necessitat de trobar un equilibri entre les demandes del teixit empresarial i el control del creixement del país.
D’altra banda, i en defensa de la seva gestió, ha remarcat que “quan s’aprova la Llei Òmnibus, ho fem perquè sabem que tindrà resultats de cara a un futur” i ha advertit que l’augment de població ja té efectes visibles: “Sí que tenim cada cop més col·lapse a la xarxa viària, així com cues als serveis educatius i sanitaris”. En aquest aspecte, ha volgut recordar que part de la regulació migratòria va iniciar quan va ser ministre d’Interior i va impulsar l’obligació d’una inversió econòmica per als treballadors per compte propi, que venien de fora, primer de 15.000 euros i després de 50.000.
Carine Montaner, presidenta d’Andorra Endavant, ha remarcat que “nosaltres no parlem de la immigració massiva, sinó que parlem d’una immigració selectiva”, i ha defensat que “ara més que mai cal mirar pels nacionals” i ha proposat un pla d’habitatge específic per als ciutadans, similar al de Mònaco. D’aquesta manera, ha defensat la seva posició incidint en el fet que “els andorrans no han de gastar més d’un 20% en habitatge” i ha advertit que l’Acord d’associació “donarà via lliure a les reagrupacions familiars”. Montaner ha reafirmat, alhora, la seva aposta pels ‘colivings’ i per les quotes de temporers.
Davant la proposta d’Andorra Endavant, Espot ha defensat que “hi ha residents que porten 40 anys al país i no són andorrans”, criticant una proposta poc proporcional pel que fa als residents de llarga durada. Així doncs, el cap de Govern ha justificat que, davant la crisi d’habitatge en la que es troba el Principat, “una mica d’inversió estrangera especulativa també és necessària”, defensant que aquesta és la que permet pagar els pressupostos, augmentar salaris als funcionaris i plantejar millores com l’ampliació de l’hospital.
Finalment, el conseller de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha reclamat un “autèntic debat nacional” sobre el creixement demogràfic. En resposta, Espot s’ha mostrat obert a impulsar mecanismes perquè les empreses que necessitin molta mà d’obra compleixin “compromisos socials”, com ara garantir habitatge als seus empleats, i ha recordat que aquesta és una qüestió sobre la qual ja fa temps que es reflexiona conjuntament amb la Cambra de Comerç, la CEA i l’EFA, tot i que ha reconegut que no és fàcil de resoldre.