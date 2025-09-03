L’INH obre la convocatòria per adjudicar els catorze pisos de lloguer assequible del carrer Roureda de Sansa

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha obert una oferta pública per adjudicar catorze pisos de lloguer assequible a Andorra la Vella. Els habitatges estan situats als carrers Roureda de Sansa, 8 i Bonavista, 9, i el procés es va posar en marxa aquest dimecres amb la publicació de la convocatòria al BOPA.
Poden optar-hi les persones inscrites al registre de sol·licitants abans del 10 de setembre. A partir d’aquesta data, els interessats podran presentar la seva sol·licitud a través de la seu electrònica del Govern o bé sol·licitant cita prèvia al servei de tràmits. L’adjudicació es farà en funció de la composició de la llar i de la tipologia dels habitatges disponibles.
Els pisos, reformats íntegrament, tenen entre 44 i 70 metres quadrats. Els preus inicials oscil·len entre els 464,31 i els 723,14 euros, en funció de la superfície. Cada unitat disposa de cuina equipada amb vitroceràmica, forn i campana extractora, i es complementa amb un traster amb cost variable segons la mida. Els edificis, però, no disposen d’ascensor.
El criteri establert fixa que la renda mensual que hauran d’assumir les famílies adjudicatàries serà l’equivalent al 30% dels seus ingressos regulars. En cap cas, aquesta quantitat podrà superar el preu de mercat menys un 25%. En aquells casos en què les famílies no puguin fer front al lloguer assequible, podran sol·licitar l’ajut específic per a l’habitatge de lloguer, sempre que compleixin els requisits previstos.