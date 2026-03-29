Tret de sortida a la nova temporada del Ràmio amb una desena d’activitats i dates prorgamades fins al juliol

Ràmio dona el tret de sortida a una nova temporada d’activitats amb una programació que recupera algunes de les propostes amb més èxit de l’any passat. El comú d’Escaldes-Engordany aposta així per continuar dinamitzant aquest entorn natural i patrimonial, tot apropant-lo a la ciutadania amb iniciatives participatives vinculades al territori.
El calendari s’engegarà els dies 25 i 26 d’abril amb una activitat de supervivència en família. La proposta, que es desenvoluparà als voltants de Ràmio, permetrà als participants adquirir coneixements bàsics d’autosuficiència en entorns naturals. L’activitat té un cost de 33 euros per als adults i 11 euros per als infants i joves, amb un màxim de 10 famílies.
El 16 de maig serà el torn de la trobada de ‘sketchers’ i del curs de dibuix al natural, una iniciativa centrada en l’observació i representació del paisatge. Fins a 50 participants podran captar l’essència de Ràmio amb dibuixos ràpids, mentre que paral·lelament s’oferirà un curs d’iniciació amb 20 places disponibles. El preu és de 22 euros i inclou una botifarrada.
Ja al juny, el dia 7 tindrà lloc un taller de cuina silvestre que combinarà una sortida d’etnobotànica per identificar plantes de l’entorn amb l’elaboració posterior de plats. L’activitat té un cost d’11 euros i un aforament limitat a 12 persones.
Un dels plats forts arribarà els dies 20 i 21 de juny amb la segona edició del retro mercat a la borda Sabater. L’espai acollirà la compra i venda d’objectes vintage, antics i de segona mà, amb un màxim de 20 parades. Les inscripcions per participar-hi es podran formalitzar entre l’1 i el 17 de juny per un preu de 22 euros per parada. A més, s’hi programaran activitats complementàries per dinamitzar la jornada.
El cap de setmana del 27 i 28 de juny s’organitzarà un retir de ioga adreçat a majors de 18 anys. La proposta ofereix una experiència de benestar i desconnexió en plena natura, amb activitats durant dos dies. El preu és de 44 euros i les places estan limitades a 15 participants.
La temporada es tancarà el 4 de juliol amb la cinquena edició de la festa Reviu Ràmio, una jornada gratuïta i oberta a tothom que requerirà inscripció prèvia i que posarà el punt final a aquesta nova edició d’activitats.