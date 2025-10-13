Philippe Herreweghe i Jakub Józef Orliński, caps de cartell de la 31a Temporada MoraBanc Andorra la Vella

El reconegut director d’orquestra i cor belga, Philippe Herreweghe, acompanyat del prestigiós conjunt coral flamenc Collegium Vocale Gent, i el famós contratenor i breakdancer, Jakub Józef Orliński, qui va actuar a la cerimònia d’obertura dels Jocs Olímpics de París, són alguns dels noms més destacats que formaran part de la 31a Temporada MoraBanc Andorra la Vella, que arrencarà el proper 27 de novembre.
“L’any passat vam reunir més de 3.000 espectadors i vam celebrar tres dècades tot trencant barreres: vam sortir al carrer, vam arribar a les escoles i vam obrir nous espais com el Teatre Comunal. Enguany, modernitzem el logotip i apostem per un llenguatge més contemporani que connecti amb les noves generacions, però sense perdre l’essència d’allò que ha fet gran la Temporada: continuar captivant i sorprenent el públic”, ha assenyalat la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, qui ha comparegut a l’acte de presentació juntament amb el director de màrqueting i comunicació de MoraBanc, Wiro Martín, i el codirector de la Temporada, Jordi Sabata.
El cicle –que compta enguany amb un pressupost de 200.000 euros i el suport de l’ambaixada espanyola i francesa, així com de la delegació catalana– també inclourà altres noms destacats com el ballarí madrileny, Sergio Bernal, que oferirà un homenatge coreogràfic a Rodin; el trio del país, format pels germans, Lluís i Gerard Claret, juntament amb el pianista, Josep Colom, amb el programa ‘De l’últim classicisme al romanticisme més pur’; el músic i productor català El Petit de Cal Eril, amb la seva proposta d’estil folk-pop i psicodèlic; el compositor i teclista, Carles Viarnès, que presentarà una proposta de música contemporània per a orgue i sintetitzadors amb la voluntat de trencar fronteres sonores; o Tibo Garcia i Antoine Mourinier, amb una adaptació per a dues guitarres de les Variacions Goldberg de J.S. Bach.
A més, la dansa també tindrà un protagonisme especial en aquesta edició amb la participació del Júnior Ballet de l’Òpera de París. “Per a nosaltres, patrocinar la Temporada és una manera d’apropar-nos a la gent de la parròquia. És un lloc on volem que la gent es pugui emocionar, on es pugui inspirar i, al final, créixer com a persones”, ha comentat Martín.
Per la seva banda, Sabata ha explicat que la programació es completarà amb conferències divulgatives que s’aniran anunciant pròximament, com la de Miquel del Pozo, que dedicarà a l’univers artístic de Rodin, o la de Josep Comelles, que aprofundirà en les Variacions Goldberg amb l’objectiu d’oferir eines per gaudir més intensament de les propostes. A més, el codirector ha avançat que els preus dels espectacles oscil·laran entre els vint i els trenta euros, però que també s’oferirà un abonament general per 150 euros, que donarà accés a tots els espectacles.
Finalment, com en edicions anteriors, es mantindran els descomptes per a joves, alumnes de les escoles de música de la parròquia, gent gran i persones amb discapacitat. “Aquesta és una temporada pensada per arribar a tanta gent com sigui possible, però sense renunciar a la nostra essència: oferir propostes de qualitat, amb grans artistes i també amb noms menys coneguts, però amb projectes que considerem essencials, com és el cas de la música de creació contemporània, sovint absent de les programacions habituals”, ha conclòs Sabata.