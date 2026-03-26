Ordino suma cinc noves places per a autocaravanes i amplia l’estada de 24 hores a set dies per a les de rotació

Després de rebre una demanda d’alguns residents d’Ordino que sol·licitaven més places per autocaravanes, el comú ha respost amb una modificació de l’ordinació tributària 2026 relativa a l’aparcament d’aquest tipus de vehicles. A més, també s’ha fet una modificació de l’ordinació de preus públics 2026 relativa als aparcaments. Ambdues han sigut anunciades a la sessió del Consell de Comú celebrada aquesta tarda.
Concretament, s’han creat cinc places noves nominatives a l’aparcament Prada del Serrat amb contractes de 12 mesos. “De les 20.00 a les 08.00 hores no hi pot haver autocaravanes aparcades en via pública i ens hem trobat amb una demanda concreta de residents que no trobaven zones d’aparcament”, ha explicat el cònsol menor, Eduard Betriu.
Així, aquestes places tindran una tarifa de 73 euros al mes, ja que és un aparcament sense barrera ni servei de vigilància. Per aquest motiu, Betriu ha afirmat que “quan fem el contracte ja especificarem que si hi ha algun dany, va a responsabilitat del propietari”. En aquest context de manca de places per autocaravanes, les places de rotació dels diferents aparcaments destinades a residents i turistes han passat de 48 hores a set dies per “adaptar-nos a la situació actual mentre no es consoliden les noves infraestructures”, ha esmentat el cònsol menor. D’aquesta manera, els residents podran ampliar l’estada a set dies consecutius amb la vinyeta anual.
Aquestes últimes places ja existents es troben distribuïdes a Sornàs; a l’aparcament Prat de la Molina; a la Cortinada; al camp del Ceró, i a la Plana dels Camps. A banda d’això, hi ha una iniciativa privada que preveu un pàrquing interior per acollir unes quaranta caravanes amb places també nominatives.
En tot cas, segons s’ha indicat des de la corporació, la manca de pàrquings a la parròquia es “temporal”, ja que el comú treballa amb Secnoa per habilitar a l’estació d’Ordino-Arcalís una zona de pernoctació d’autocaravanes, destinada per al públic turista, la qual hauria d’estar enllestida en un parell de mesos. “Ja està asfaltada i només cal gestionar accessos i serveis”, ha remarcat.
Des de la minoria, els consellers Enric Dolsa i Jordina Bringué no han trobat un gran neguit en la mesura, tot i que Bringué ha apuntalat que les accions estan pensades per al resident i no per al turista. “Crec que podria ser idoni que hi hagi unes places per a autocaravanes per a turistes”, ha ressaltat, tot indicant que aquest tipus de turisme és un mercat que cada vegada està creixent i que s’ha de tenir en compte”.
Dolsa creu que el terreny de Cal Nicolau “no era públic” en el debat sobre un acord del 1997
D’altra banda, el consell de comú ha abordat aquest dijous la sol·licitud d’un particular que demana anul·lar un acord del 1997 pel qual un terreny comunal va passar a ser de titularitat privada, situat a la zona de Cal Nicolau, a la sortida d’Ordino en direcció al Serrat. En aquest context, Dolsa ha assegurat que, una vegada coneguda la ubicació exacta del terreny, pot afirmar que aquest espai formava part de Cal Nicolau.
En aquesta línia, ha explicat que, durant la seva joventut, quan la seva família estava vinculada a la finca, en aquest indret s’hi emmagatzemava la fusta procedent de la serradora, fet que, al seu parer, demostra que no es tractava d’un espai públic. Així, ha indicat que, si el Tribunal el requereix, testificarà que “sempre ho havia vist a Cal Nicolau”, i no com a terreny públic.
Per la seva banda, Betriu ha explicat que el comú ha actuat seguint el procediment establert, amb assessorament tècnic i jurídic, i que en aquesta fase s’ha limitat a tramitar la sol·licitud i garantir que totes les parts puguin defensar-se. La decisió final correspondrà a la Batllia, la qual haurà de determinar si l’acord adoptat el 1997 es va fer correctament.