Ordino celebra la tradicional plantada del Mai i renova la figura del Fallaire Menor amb el relleu a Isaac Guerra

La plaça Major d’Ordino ha estat l’escenari aquest diumenge al migdia de la tradicional plantada del Mai, un dels actes més representatius de la festivitat de Sant Pere. La celebració ha reunit nombrosos veïns i visitants i ha anat acompanyada de diverses activitats populars, entre les quals la tradicional dansa del Mai. Un dels moments més destacats de la jornada ha estat el relleu del Fallaire Menor d’Ordino, la figura encarregada de representar les falles de llum de la parròquia i de guiar els fallaires durant la nit de la roda.
Enguany, Daniel Rico ha cedit el testimoni a Isaac Guerra, qui assumirà el càrrec durant el període 2026-2027 després que el seu equip aconseguís el collaret del petit Mai en la gimcana de l’Esclada del Mai. La programació continuarà aquest diumenge al vespre amb els actes centrals de la festa. Els fallaires de llum i els fallaires de foc recorreran els carrers del poble fins al Prat de Vilella, on tindrà lloc la crema de la falla tradicional i l’encesa del Mai. La jornada culminarà amb la tradicional costellada popular a la plaça del Prat del Call.
Cal recordar que la celebració arriba pocs dies després que Ordino acollís la recepció de la Flama del Canigó amb motiu de la revetlla de Sant Joan. El foc va arribar a la casa comuna el passat 23 de juny i, posteriorment, va ser traslladat pel jovent de la Comissió de Festes fins a la plaça del Consell General, en un recorregut que va tornar a posar en valor el pes de les tradicions vinculades al foc i el relleu generacional que garanteix la seva continuïtat.