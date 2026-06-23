La Flama del Canigó encén Ordino amb una crida als joves perquè preservin una tradició arrelada al Pirineu

La plaça Major d’Ordino ha acollit aquest dimarts la rebuda de la Flama del Canigó, un acte que enguany ha tingut una significació especial perquè la parròquia exerceix d’amfitriona i custodiarà la flama fins al seu trasllat a la plaça del Consell General. La commemoració coincideix, a més, amb el 60è aniversari de l’arribada de la flama a Catalunya després de travessar els Pirineus pel coll d’Ares.
La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha rebut l’arribada de la flama amb un discurs en què ha destacat el valor simbòlic d’aquesta tradició, la qual ha definit com un element de cohesió cultural dels territoris pirinencs. En aquest sentit, ha volgut reconèixer la tasca de les entitats que la mantenen viva, amb una menció especial al Centre de la Cultura Catalana, a més d’aprofitar per apel·lar als més joves perquè en garanteixin la continuïtat: «Us demanem compartir aquest sentiment d’orgull i pertinença i us demanem la custòdia de la flama», ha afirmat.
Precisament, la presidenta del Centre de la Cultura Catalana d’Andorra, Teresa Cabanes, ha recordat que l’entitat manté el compromís amb la Flama del Canigó des de principis dels anys vuitanta. Tot i que l’associació ha reduït activitats amb el pas del temps, ha assegurat que mai han contemplat deixar de participar-hi. «La flama ens va comprometre a, mentre poguéssim, no deixar-la», ha assenyalat. Igualment, Cabanes ha remarcat que es tracta d’una celebració que reforça els vincles entre Andorra i la resta de territoris pirinencs, tot lamentant que sovint no tingui la repercussió que mereix. «És una festa molt important i que pel país nostre ens agermana amb tot el Pirineu», ha afegit.
Els joves de la Comissió de Festes del Roser d’Ordino són els encarregats de custodiar la flama durant la seva estada a la parròquia abans de lliurar-la a la tarda a la plaça del Consell General, on el síndic general els rebrà cap a les 18.30 hores. Així, el padrí major d’Ordino, Aritz Álvarez, ha expressat la satisfacció de poder participar en aquesta responsabilitat: «És un orgull poder rebre la flama aquí, a la plaça, al poble».
D’aquesta manera, Álvarez ha explicat que la comissió treballa per preservar tradicions que s’han anat perdent amb el pas dels anys i ha defensat la necessitat de transmetre-les a les noves generacions. «Tenim ganes de mantenir tot el que van poder viure els nostres avis, pares i ara nosaltres, i que les futures generacions puguin seguir vivint el que vivim nosaltres», ha conclòs.
Amb tot, la Flama del Canigó serà traslladada aquesta tarda des d’Ordino fins a la plaça del Consell General amb tractor des d’on es distribuirà per encendre les fogueres de Sant Joan arreu del país. La previsió és que la comitiva surti de la parròquia al voltant de les 17.15 hores i arribi a la capital al voltant de les 18.30 hores. No obstant això, a Ordino s’encendrà la foguera i es repartirà coca i moscatell una vegada la comissió hagi tornat d’Andorra la Vella.