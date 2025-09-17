Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Torna l'Encamp Nit 2025. | ANA / E.M.
Agències
Festa biennal de la joventut

L’Encamp Nit torna el 27 de setembre amb novetats com el futbol bombolla, el làser tag i una cambra cuirassada

Amb un pressupost d'uns 25.000 euros, la festa oferirà sis hores d’activitats amb zona multimèdia i transport gratuït fins al Pas de la Casa

Partits de futbol bombolla, un làser tag, records amb ‘flipbook’, tallers de caricatures i una cambra cuirassada són les principals novetats amb les quals retorna l‘Encamp Nit, la festa biennal de la joventut a Encamp que enguany es farà dissabte 27 de setembre, de 20.00 a 02.00 hores. “L’objectiu més important és tenir aquesta proposta d’oci alternatiu per als joves, no només de la parròquia, sinó de tot el país”, ha confirmat el conseller de Cultura, Infància i Joventut de la parròquia, Joan Sans, afegint que és un esdeveniment “d’oci molt saludable i participatiu, perquè fomenta l’esperit de la participació juvenil, així com de fer caliu al voltant de les disciplines esportives, culturals i lúdiques“. Altrament, s’ha mencionat que el pressupost destinat és d’uns 25.000 euros, una xifra similar a les d’altres edicions.

En total, seran unes sis hores d’entreteniment destinat als joves de 12 a 17 anys amb diferents tallers, tornejos esportius i activitats, així com exhibicions de dansa i masterclass. “Tindrem quatre exhibicions d’escoles de dansa del país, farem un pòdcast en què entrevistarem a autoritats com Sans o els cònsols d’Encamp i es parlarà de temes d’actualitat que interessen als joves, tindrem una zona multimèdia amb els jocs NBA 2k25, l’FC25 o el Beat Saber, talles creatius amb caricatures o per fer manualitats en què els assistents podran expressar-se i dibuixar”, ha explicat el monitor del Departament de Joventut d’Encamp, Edgar Rodríguez.

“A partir de dijous passarem per les escoles per fer les inscripcions presencials i també es podran fer a través del formulari de Google Forms que estarà a les xarxes socials del comú”, ha incidit Rodríguez, assenyalant que tots els participants rebran una samarreta commemorativa. Així doncs, des de la corporació comunal també es posarà a disposició una sèrie d’autobusos d’Encamp cap al Pas de la Casa perquè els joves de la localitat puguin retornar a casa sense cap inconvenient. “Sabem que durant la nit no hi haurà un servei cap al Pas de la Casa, per aquest motiu posarem un autobús gratuït com les anteriors edicions”, ha recordat Sans, mencionant que la sortida serà a les 02.15 hores, informa l’ANA.

