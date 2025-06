Cultura i Seguretat

L’Associació de Cultura Popular d’Ordino promou unes falles sense petards per protegir la tradició

Des de l’associació adverteixen que la combinació de petards amb falles enceses i el foc del Mai pot resultar perillosa

L’Associació de Cultura Popular d’Ordino ha impulsat aquesta setmana una campanya de sensibilització per fomentar unes falles lliures de petards durant la celebració de la revetlla de Sant Pere, el 28 de juny. Amb el lema “Falles lliures de petards. A Ordino, respecta els espais de la festa i gaudeix-la sense petards”, l’entitat fa una crida a la ciutadania perquè s’abstingui de llençar petards als espais i moments en què es desenvolupa la tradicional cremada de falles.

La recomanació s’estén des de l’inici de la festa, a les 22.30 hores a la plaça Major, passant pels carrers del poble per on desfilaran els fallaires, fins a l’aparcament del Prat de Vilella, on culminarà la nit amb l’encesa del Mai i un espectacle de danses del Pirineu a càrrec del Trio Daura.

Des de l’associació adverteixen que la combinació de petards amb falles enceses i el foc del Mai pot resultar perillosa. Per aquest motiu, desaconsellen l’ús de material pirotècnic en presència de fallaires —tant de llum com de foc— i durant les actuacions previstes. Així mateix, animen els aficionats als petards a buscar altres espais on no hi hagi risc ni s’interfereixi en el desenvolupament de la celebració.

Novetats destacades: Dansa i nou web

La jornada començarà a les 12 h amb la plantada del Mai i la presentació de la Dansa del Mai d’Ordino, una peça composta per Ivan Caro i interpretada pel Trio Daura. Es tracta d’una dansa pensada perquè la balli tot el poble al voltant del tronc, amb una lletra que convida a la germanor i la preservació de la tradició.

A la nit, la festa es reprendrà a les 22.30 h amb l’apagada de llums i l’inici de la cremada de falles, amenitzada amb la dansa ‘Fallaires d’Ordino’ interpretada per l’Esbart Valls del Nord i música en directe. Els fallaires de llum, encapçalats pel fallaire menor i amb el suport musical dels Grallers i tabalers del CdA, donaran pas als joves fallaires que enguany s’estrenaran amb el foc.

La desfilada continuarà fins al Prat de Vilella, on a partir de les 23 h hi haurà una segona exhibició dels fallaires de llum, seguida de la dansa ‘Sota la lluna de Sorteny’ a càrrec de les bruixes de l’Esbart Valls del Nord. El fallaire major encendrà la tradicional falla de pela de beç i, amb ella, el Mai. Finalment, tots els fallaires rodaran al voltant del foc, obrint la festa final amb les danses del Trio Daura.

Com a novetat, l’edició d’enguany coincideix amb l’estrena del web de l’entitat: www.culturapopularordino.ad, on es pot consultar tota la informació sobre les activitats organitzades durant l’any, incloses l’Ossa d’Ordino i els actes més emblemàtics del Carnaval. També s’hi poden trobar formularis per a inscripcions i participar activament en la vida cultural de la parròquia.