L’arrossada popular confirma el ‘poder’ de convocatòria de la Festa del Poble amb prop de 1.000 racions repartides

La Festa del Poble d’Andorra la Vella ha viscut aquest dimecres una de les seves jornades més multitudinàries amb una elevada participació ciutadana i una plaça del Poble convertida, un any més, en l’epicentre de les celebracions. El moment més destacat del matí ha estat la tradicional arrossada popular, la qual ha repartit prop de 1.000 racions entre veïns, visitants i participants de la festa.
La programació ha arrencat des de primera hora amb una classe de barre que ha completat totes les places disponibles, mentre que l’obertura de la piscina exterior dels Serradells amb tarifes reduïdes ha coincidit amb l’inici de la temporada d’estiu. Paral·lelament, els més petits han pogut gaudir de tallers infantils, jocs gegants tradicionals i diverses activitats lúdiques repartides entre la plaça del Poble i la plaça Lídia Armengol.
«Una cita d’allò més esperada per la ciutadania […] El jovent, les famílies i el teixit associatiu col·laboren conjuntament» – Sergi González
La jornada també ha reservat espai per a la tradició amb la missa solemne celebrada a l’església de Sant Esteve, amenitzada per l’orquestra del Conservatori de Música d’Andorra la Vella i els Petits Cantors del Principat. Posteriorment, la Cobla Bellpuig ha protagonitzat la tradicional ballada de sardanes abans del dinar popular.
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha valorat molt positivament la resposta ciutadana i ha remarcat que la Festa del Poble s’ha convertit en «una cita d’allò més esperada per la ciutadania», no només pel seu vessant festiu, sinó també pel paper que exerceix com a espai de convivència. «El jovent, les famílies i el teixit associatiu col·laboren conjuntament», ha destacat.
a jornada culminarà aquesta nit amb l’espectacle de llum i aigua ‘Aquae et lumina’ al passeig de les fonts de la Rotonda
González també ha posat en relleu la feina coordinada dels diferents departaments comunals, els quals, segons ha afirmat, permeten oferir «una programació cohesionada, lúdica i per a tots els públics». Així, ha aprofitat per destacar la bona acollida que estan tenint els refugis climàtics impulsats recentment pel comú. De fet, la sala Consòrcia del Centre de Congressos s’ha habilitat durant l’arrossada perquè els assistents poguessin dinar protegits de les altes temperatures.
La celebració continua aquesta tarda amb activitats dirigides especialment al públic juvenil i familiar, entre les quals destaquen una gimcana urbana per a joves d’entre 12 i 20 anys, la presentació del nou bestiari de la Gresca Gegantera i una nova sessió dels tobogans aquàtics instal·lats al carrer Doctor Vilanova. La jornada culminarà aquesta nit amb l’espectacle de llum i aigua ‘Aquae et lumina’ al passeig de les fonts de la Rotonda, el castell de focs artificials i el concert de la Banda Neon, encarregada de posar el punt final a la celebració.