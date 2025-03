Obres enllestides

L’aparcament del Falgueró estarà enllestit el 31 de març després de 14 mesos d’obres

L’equipament, amb capacitat per a 350 vehicles i que donarà servei a l’hospital i a la sala de vetlles, ha incrementat 60 places més del previst

L’aparcament del Falgueró, a Escaldes-Engordany, estarà finalitzat en onze dies, segons ha anunciat aquest dijous la cònsol major, Rosa Gili. La mandatària ha destacat que aquesta és “una bona notícia”, ja que es tracta d’una infraestructura que donarà servei tant a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell com a la sala de vetlles. Gili ha assegurat que, “si no hi ha cap imprevist”, les obres es donaran per concloses el 31 de març.

L’aparcament tindrà una capacitat per a 350 vehicles, una xifra superior a la prevista inicialment. L’increment de 60 places addicionals va ser possible gràcies a un canvi en les condicions del terreny. En un primer moment, es preveia que la zona tingués roca, però finalment es va trobar runa, fet que va permetre replantejar lleugerament el projecte i optimitzar l’espai disponible.

Les obres es van iniciar el gener de 2023 i, segons la previsió inicial, havien de durar 10 mesos. No obstant això, a causa de l’adaptació derivada de l’imprevist, el termini es va allargar dos mesos més. El cost total del projecte ascendeix a més de 7,5 milions d’euros.

Gili valora com a “satisfactòria” la resolució sobre ‘Les Cases dels Vilars’

Gili ha respost aquest dijous a les preguntes dels mitjans sobre la decisió de la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU), la qual ha determinat que la llicència dels edificis ‘Les Cases dels Vilars’ està caducada. La cònsol major ha qualificat la resolució com a “satisfactòria”, recordant que l’actual majoria, en revisar el projecte, va detectar que no complia amb el permís concedit. Tot i això, ha reconegut que “li sap greu” pels afectats, però ha subratllat que el Comú té “l’obligació” de fer complir la normativa.

Pel que fa a la possibilitat que el cas acabi als tribunals, Gili ha assenyalat que caldrà veure com evoluciona el procés, ja que hi ha persones que tenen “molts diners bloquejats”. A més, ha indicat que en cas d’accions legals s’haurà de valorar “quina part no ha complert” i si la corporació comunal hi ha d’intervenir. “Nosaltres ens hem limitat a fer complir el que estableix la normativa”, ha defensat.