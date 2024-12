La reforma de la plaça del Poble s’adjudica per 2,5 milions d’euros

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat, per unanimitat, l’adjudicació de les obres de reforma de la Plaça del Poble en el marc de la sessió de Consell de Comú celebrada aquest dijous a la tarda. Amb un cost de 2,5 milions d’euros, el projecte ‘Una plaça amb ànima’ busca transformar aquest espai emblemàtic en un punt de trobada viu i atractiu durant tot l’any. Segons el cònsol major, Sergi González, el projecte pretén “posar al ciutadà al centre i donar vida i ànima a la plaça els 365 dies de l’any”. La proposta, heretada de l’anterior mandat, inclou zones verdes, espais de joc per a infants i joves, zones d’ombra, àrees de descans, i espais pensats per a celebracions populars.

El projecte es basa en cinc “ànimes”: la calmada, l’activa, la festiva, la sostenible i l’atractiva, les quals definiran l’ús i l’atractiu de la plaça. “Volem que aquesta plaça sigui un reflex de l’esperit d’Andorra la Vella”, ha declarat González. El projecte ha comptat amb la participació activa de la ciutadania, amb més de 300 aportacions que han ajudat a definir-ne els detalls. Està previst que la nova plaça s’inauguri amb la Festa Major, després de la presentació formal del projecte en una reunió de poble el primer trimestre del 2025.

Millora integral del Joan Samarra per més de mig milió d’euros

També s’ha aprovat la reforma de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, amb un pressupost de 513.936 euros. González i el conseller de Serveis Públics, Jordi Cabanes, han destacat la importància de posar al dia aquesta infraestructura, l’única del país amb una pista d’atletisme. “No només és una instal·lació d’Andorra la Vella, sinó un actiu clau per al país”, han subratllat.

Els treballs inclouran la reparació de fissures a la graderia, la substitució de seients, la instal·lació de llums LED, la renovació de les escales i l’accessibilitat, i la remodelació de la façana amb panells d’alumini. A més, es col·locarà un nou rètol exterior i es millorarà el paviment de l’accés principal. Aquestes millores han estat planificades en dues fases per tenir en compte les necessitats dels usuaris, clubs i federacions que utilitzen l’equipament diàriament.

El Govern també hi col·laborarà amb una partida de 135.000 euros, destinada a adequar les instal·lacions d’atletisme de cara als Jocs dels Petits Estats d’Europa, els quals se celebraran pròximament.

Pressupost del tercer trimestre: superàvit i contenció financera

Finalment, en l’àmbit econòmic, el Comú ha presentat un resultat positiu del pressupost del tercer trimestre de 2024, amb un superàvit de 9 milions d’euros. Els ingressos han estat de 44,6 milions, mentre que les despeses han arribat a 35,7 milions. Pel que fa a les inversions, s’han liquidat 6,4 milions, un 47,9% de la previsió anual. Malgrat aquestes dades positives, l’oposició ha criticat que “una administració pública no està feta per generar superàvits, sinó per executar els pressupostos amb precisió“, segons el conseller David Astrié. En resposta, el cònsol major ha defensat la gestió financera i ha destacat que “el superàvit reflecteix una administració eficient i una bona gestió dels recursos públics”.