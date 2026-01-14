La digitalització de la xarxa d’aigua permet detectar i reparar una fuita de 270.000 litres diaris a Andorra la Vella

La digitalització i la sectorització de la xarxa d’aigua potable d’Andorra la Vella ha permès reparar una fuita al carrer del Pobladó amb pèrdues de 270.000 litres diaris, el que representa un 5% del consum total d’aigua de la parròquia. “Aquesta quantitat equival al consum diari de més de 1.000 persones o al volum d’una piscina olímpica cada deu dies”, ha remarcat el conseller de Serveis Públics i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes.
L’actuació s’ha dut a terme gràcies a la finalització dels treballs del nou sistema, els quals permeten millorar l’eficiència del servei i reduir el malbaratament. millorar de manera significativa l’eficiència del servei i avançar cap a un ús més responsable d’un recurs essencial a tota la parròquia. “Amb el sistema actual, la xarxa presenta un rendiment del 76%, una dada que permet constatar una millora clara en l’eficiència del servei”, ha detallat.
En aquest sentit, el conseller ha explicat que la digitalització i sectorització de la xarxa és una eina que ha permès millorar el control i la gestió de la xarxa d’aigua potable, amb una capacitat de resposta més eficient davant possibles incidències. “El nou sistema facilita la detecció i localització de fuites de manera més àgil i precisa, reduint les pèrdues d’aigua i les afectacions al servei”, ha apuntat el conseller.