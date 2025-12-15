La capital invertirà 13 milions d’euros el 2026 amb l’espai públic i l’habitatge com a prioritat i una “visió a llarg termini”

El Comú d’Andorra la Vella portarà aquest dijous al Consell de Comú l’aprovació del pressupost per al 2026, que s’enfila fins als 60,5 milions d’euros. D’aquest import, 13.042.117 d’euros es destinaran a inversions, una xifra que representa un increment del 18% respecte a l’any anterior i que, segons la corporació, ha de permetre reforçar serveis, espai públic i equipaments en una parròquia que assumeix una activitat constant pel fet de ser capital.
En aquest sentit, el cònsol major, Sergi González, ha remarcat que Andorra la Vella “dona servei a tot el país” i que aquesta realitat comporta més despesa en manteniment i personal. “Som el motor del país i això ens obliga a estar preparats, amb capacitat de resposta i visió a llarg termini”, ha assenyalat durant la presentació de les inversions.
El pressupost inclou 152 projectes agrupats en tres grans eixos: persones al centre, qualitat de vida urbana i desenvolupament econòmic, i entorn natural i esport. Les actuacions van des de petites millores de proximitat fins a projectes de caràcter estructural.
Habitatge i serveis per a la gent gran
Una part important de les inversions se centra en l’habitatge i els equipaments socials. Entre els projectes destacats hi ha la Casa Pairal i la plaça pública de l’edifici del Cedre, a Santa Coloma, amb una inversió de 920.000 euros. El projecte combina la creació de 30 habitatges a preu assequible amb una nova Casa Pairal, pensada per donar resposta a l’augment previst de la població major de 65 anys, així com un nou espai públic en una zona amb dèficit d’equipaments comunitaris.
També en l’àmbit de la gent gran, el comú destinarà 750.000 euros a la rehabilitació de la façana i a l’adequació progressiva dels habitatges de l’edifici Calones, una actuació que s’estendrà fins al 2027. La intervenció es farà de manera gradual per minimitzar l’impacte sobre les persones que hi viuen.
En paral·lel, es preveu una inversió de 750.000 euros per a la rehabilitació integral de l’edifici Jaume I, dins del programa Reviu. González ha destacat que es tracta d’una construcció ja existent que permetrà incorporar habitatges en un termini relativament curt, sense haver de partir de zero.
Espai Capital i projectes de comunitat
Un altre dels projectes de més abast és l’Espai Capital, al qual es destinen 500.000 euros per a la redacció de l’avantprojecte i del projecte definitiu. La proposta inclou una nova plaça pública, aparcament, un recinte firal i la futura Casa Pairal a la part superior. Pel que fa al calendari, González, ha situat l’inici de les obres entre finals del 2026 i principis del 2027. “Quan tinguem el guanyador del concurs i es desenvolupi l’avantprojecte ja marcarem els tempos, però potser a final del 2026 ja es pot començar a construir”, ha detallat.
El comú també ha inclòs dins l’eix de les persones al centre el projecte Espai Arrels, amb una inversió de 100.000 euros per reformar la borda del Tossal o era de Calbatlló. Es tracta d’un espai pensat per acollir activitats culturals, educatives i intergeneracionals vinculades a la memòria i la identitat de la parròquia.
Carrers, voreres i infraestructures bàsiques
En l’eix de qualitat de vida urbana i desenvolupament econòmic, una de les inversions més importants és la separativa d’aigües a Santa Coloma, amb un pressupost d’un milió d’euros, així com la millora de la xarxa de serveis a la zona de Bonaventura Riberaygua, amb 300.000 euros.
El pressupost també preveu 500.000 euros per a la reordenació del carrer Ciutat de Valls, 400.000 euros per a la pavimentació dels carrers de la Vall i del Pui, 300.000 euros per a la millora de voreres i calçades a diferents punts de la parròquia i 500.000 euros per a la remodelació dels passatges de l’Aigüeta i d’Europa. A aquestes actuacions s’hi afegeixen les places públiques vinculades a l’edifici Node, tant a l’avinguda Meritxell com a la zona de l’antiga caserna de Bombers, amb una inversió de prop de 405.000 euros.
Entorn natural, esports i refugis climàtics
Pel que fa a l’entorn urbà i natural, el comú destinarà prop de 270.000 euros a la segona fase de l’embelliment del passeig del riu. La cònsol menor, Olalla Losada, ha recordat que es tracta d’un espai “d’ús diari, no només per la gent de la parròquia, sinó també per moltes persones que hi passen cada dia per caminar o simplement estar a la vora del riu”. En aquest mateix eix, també es preveu una inversió de 700.000 euros per a la pista forestal i el tallafoc de l’Obaga de Santa Coloma, una actuació que, segons ha explicat, respon tant a criteris de gestió forestal com a la voluntat de “guanyar un itinerari accessible perquè la ciutadania pugui apropar-se al bosc”.
Una de les novetats del pressupost és la incorporació, per primera vegada, d’una partida específica de 35.000 euros per començar a desplegar refugis climàtics. Segons la cònsol menor, no es tracta només de crear espais verds, sinó també de pensar en equipaments municipals que puguin funcionar com a refugi “tant a l’estiu, davant les onades de calor, com a l’hivern, com a espais protegits del fred”. A més, el comú destinarà 85.000 euros a la creació i millora de parcs infantils, una demanda que ha sorgit de les enquestes i del contacte directe amb les famílies.
En l’àmbit esportiu, el pressupost inclou la renovació dels vestidors del Centre Esportiu dels Serradells, amb una inversió de 450.000 euros, i la millora del pavelló cobert de l’Estadi Comunal, amb 350.000 euros. Losada ha assenyalat que aquestes actuacions busquen adequar les instal·lacions “a l’ús intensiu que tenen al llarg de tot l’any” i completar les obres iniciades el 2025.