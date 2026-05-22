La 32a edició de l’Andoflora esdevé una cita clau per atreure turisme “durant les èpoques en què més el necessitem”

De la capacitat d’Andorra per atraure turisme ningú en dubta, però és veritat que hi ha èpoques de l’any, com la primavera, en què, després d’una intensa temporada d’hivern, la gent no pensa en el Principat com un destí ideal per venir durant aquestes setmanes. I, precisament, esdeveniments com l’Andoflora poden ajudar a desestacionalitzar el país. Aquesta visió la comparteixen tant el Comú de la Massana –parròquia que acull des de fa 32 edicions el mercat– com l’Executiu.
“Tot el que sigui, particularment durant la primavera, que és un període de menor afluència, fer activitats i esdeveniments com el ClàssicAnd o com Andoflora, el que fan és atreure turisme durant les èpoques de l’any en què més el necessitem”, ha afirmat el cap de Govern, Xavier Espot, qui aquest migdia ha assistit a la inauguració de la 32a edició al Parc del Prat Gran de la Massana.
En aquest sentit, Espot ha esmentat que la iniciativa “està plenament consolidada, diversifica l’oferta i les activitats i, al mateix temps, reforça el comerç local”. En la línia de la desestacionalització, el cap de l’Executiu ha apuntat que “l’estudi de capacitat de càrrega del nostre país diu que podem acollir la gent que acollim actualment, però és positiu que puguem repartir aquesta gent durant tot l’any”, ha remarcat.
D’igual manera, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha reiterat que l’Andoflora també ajuda a la “desestacionalització entre èpoques de més alta ocupació”, tot reconeixent que “el maig és un període de baixa ocupació”. Per a la cònsol, aquest és el camí a seguir en “mesos en els quals hi ha poca afluència de visitants”. A tall d’exemple, Sansa ha recordat esdeveniments com el Vide Dressing o la Pujada Arinsal a finals de mes. “El que volem des de la Massana, sobretot, és continuar amb aquest esperit de desestacionalització”, ha comentat.
Enguany, la principal novetat –responent a la demanda dels paradistes– ha estat “espaiar una miqueta més les paradetes. Va ser una demanda de l’any passat”. I és que, tal com ha recordat Sansa, en l’edició anterior la distància entre els paradistes era més reduïda. “Hem fet cas d’aquestes demandes i, com veieu, es respira molt millor”, ha indicat. També s’hi ha afegit més decoració lligada a la temàtica, fent que, a la nit, les flors que decoren la Massana s’il·lumini:. “Us animo que pugueu venir a la nit a veure com brilla la nostra parròquia”. Amb tot, des del comú confien que el temps acompanyi durant tot el cap de setmana.
En aquesta edició, el mercat comptarà amb una vintena d’estands, entre floristeries, productes relacionats amb les plantes i food trucks. L’acte inaugural del mercat de la planta i la flor ha estat la coreografia ‘El llenguatge secret de les flors’, creada per l’Escola de Dansa Impuls expressament per al festival. Una actuació que ha comptat amb Espot, Sansa, el síndic general, Carles Ensenyat, i alguns ministres com a espectadors.
Cal mencionar que una de les novetats d’aquest any és el concert d’Old School, dissabte a les 20.30 hores, a la plaça de les Fontetes. Així mateix, s’han programat diferents activitats, com una sortida d’etnobotànica i un taller de cuina silvestre amb les Ben Plantades.