Inversió de gairebé 250.000 euros per rehabilitar el nou tram de camí verd entre els pobles de Meritxell i Prats

Les obres per adequar un nou tram del camí verd entre Meritxell i Prats començaran pròximament després de la signatura del conveni de col·laboració entre el Govern i el Comú de Canillo. El projecte forma part del desenvolupament de la xarxa de camins verds que vol connectar diferents punts d’interès del país i facilitar la mobilitat a peu en entorns naturals.
Els treballs han estat adjudicats a l’empresa Construccions i Treballs Públics La Coma per un import de 249.775,02 euros i tindran una durada aproximada de tres mesos. L’actuació permetrà rehabilitar el camí ral existent entre els dos pobles i millorar la connexió amb l’entorn del Santuari de Meritxell, un dels espais culturals més emblemàtics de la parròquia.
L’actuació permetrà rehabilitar el camí ral existent entre els dos pobles i millorar la connexió amb l’entorn del Santuari de Meritxell
La intervenció inclou la restauració de l’empedrat del camí recuperant el sistema tradicional de pedra seca, la reparació de diversos murs laterals i la instal·lació de la senyalització pròpia de la xarxa de camins verds. També es milloraran els sistemes de drenatge d’aigües pluvials amb nous tubs i arquetes per garantir la conservació del traçat.
Aquest tram forma part de la segona fase del Pla sectorial d’infraestructures verdes d’Andorra (PSIVA), que discorre entre Encamp i Canillo i continua cap a Incles i Envalira. L’objectiu final és crear una xarxa de camins que connecti totes les parròquies del país i permeti enllaçar nuclis urbans amb espais naturals i patrimonials.
El projecte s’emmarca també dins l’Estratègia nacional del paisatge d’Andorra, que busca preservar els paisatges naturals i rurals i millorar la qualitat de vida amb espais pensats per caminar i gaudir de l’entorn sense la presència de trànsit rodat.