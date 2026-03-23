González preveu tenir dibuixat el traçat dels carrils bici de la capital aquest semestre i iniciar-lo a Prada Motxilla

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha assegurat que el comú treballa per tenir definit aquest semestre el projecte de carrils bici a la parròquia, tot i que considera “precipitat” fixar el 2027 com a data per tenir-lo completament enllestit. Així, ha explicat que el projecte es desenvolupa conjuntament amb la secretaria d’Estat de Mobilitat i que ja s’ha iniciat el treball tècnic. “Ja està establert que el nostre equip redactor del pla d’urbanisme treballi en aquest pla integral de carril bici”, ha indicat, després d’una reunió mantinguda fa quinze dies.
D’aquesta manera, l’objectiu immediat és definir el traçat: “Jo crec que en aquest semestre ja es podrà dibuixar i definir on va aquest carril”. Tanmateix, el cònsol ha remarcat que la implantació es farà per fases i que encara no es pot concretar la dimensió del projecte. “És massa precipitat dir que al 2027 estarà enllestit”, ha apuntat, tot afegint que en aquesta primera etapa es marcaran “diferents fases d’actuació”.
El pla neix amb la voluntat de connectar els trams existents, actualment dispersos. “Hi ha alguns petits espais de carril bici que no connecten entre ells”, ha assenyalat, defensant la creació d’un circuit urbà que faciliti els desplaçaments quotidians. “Tenim una visió de fer un circuit per a bicicletes urbanes perquè famílies i gent es puguin desplaçar”, ha afegit.
Com a primer pas, el comú preveu iniciar el projecte al carrer Prada Motxilla, on ja es va presentar una actuació de transformació urbana el setembre del 2025. La proposta plantejava convertir la zona en un corredor verd, amb un carril bici integrat, espais per a vianants i zones enjardinades.
El projecte inclou la creació d’un carril bici sobre el paviment existent, amb nova senyalització, així com la plantació d’arbrat autòcton i la incorporació de mobiliari urbà i espais de descans. També es preveuen millores en l’accessibilitat i la connexió amb altres zones de la parròquia, com el passeig del riu.