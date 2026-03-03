Escaldes-Engordany impulsa noves plantacions d’arbres a la parròquia per apropar la natura al teixit urbà

El Comú d’Escaldes-Engordany ha impulsat noves plantacions d’arbrat viari en diversos punts de la parròquia amb l’objectiu d’apropar la natura a la ciutat i millorar la qualitat ambiental dels espais urbans. L’actuació s’emmarca en la commemoració del Dia de la Natura, el qual se celebra cada 3 de març, i posa en valor el paper dels arbres com a element de connexió entre l’entorn natural i el teixit urbà. Cal destacar que durant el 2025 s’han plantat 18 arbres nous en diferents carrers i espais públics, i de cara al 2026 està previst incorporar-ne 45 més, amb la previsió d’enllestir les plantacions durant aquest mes, en funció de les condicions meteorològiques.
Més enllà de substituir exemplars absents, les actuacions han servit per millorar les condicions de plantació. En molts casos s’ha ampliat el volum dels escocells i s’ha descompactat el sòl per garantir un millor desenvolupament de les arrels. També s’ha substituït la terra argilosa per substrat de textura franc-sorrenca, més adequada per al creixement de l’arbrat, i s’han incorporat llits de graves de diferents granulometries per afavorir el drenatge i evitar futures compactacions.
Així mateix, s’ha fet una selecció d’espècies adaptades a les condicions climàtiques pròpies dels estatges montans i adequades a cada espai concret. Entre les espècies plantades hi ha aurons (Acer freemanii, Acer campestre i Acer saccharinum), til·lers (Tilia cordata), roures (Quercus rubra i Quercus robur), carpins (Carpinus betulus), liquidàmbars (Liquidambar styraciflua), pereres de Callery (Pyrus calleryana), ginkgos (Ginkgo biloba), així com altres espècies com la noguerola de la Xina (Pistacia chinensis), la parròtia (Parrotia persica) o l’hibisc de Síria (Hibiscus syriacus).
Les plantacions executades s’han concentrat, entre d’altres, a l’avinguda de les Nacions Unides, a la nova plaça de l’Església i al parc de la Mola. També s’han dut a terme actuacions al vial del carrer Sant Antoni, a l’avinguda del Fener i al carrer Copríncep François Mitterrand, mentre que altres intervencions continuen en curs o estan pendents d’execució, com a l’avinguda Esteve Albert o a la carretera de l’Obac. Paral·lelament, el comú preveu noves plantacions vinculades a l’ampliació de l’espai verd del carrer dels Veedors, actualment en obres, i la reposició d’altres punts del viari que encara presenten escocells buits.