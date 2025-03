Consell de Comú

Escaldes-Engordany aprova una bonificació del 25% en taxes i impostos per “donar suport al petit comerç”

L'ajuda impulsada està destinada a empreses amb ingressos inferiors a 150.000 euros i comerços que no superin els 300.000 euros

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dijous una bonificació del 25% en diverses taxes i impostos que han de satisfer els comerços. L’objectiu d’aquesta mesura, segons ha destacat la cònsol major, Rosa Gili, és “donar suport al petit comerç i fomentar el creixement econòmic”. La bonificació s’aplicarà a les empreses i professionals amb ingressos inferiors als 150.000 euros i a les activitats estrictament comercials que no superin els 300.000 euros. Els descomptes afectaran l’impost de radicació i les taxes de rètols, higiene, enllumenat i terrasses.

El cònsol menor i conseller de Finances, Joaquim Dolsa, ha especificat que les bonificacions es podran sol·licitar fins al 31 de juliol i ha assegurat que s’aplicaran a “tothom que compleixi els requisits”. A més, ha subratllat la voluntat d’ajudar establiments situats fora de les zones més cèntriques. Encara que no es coneix el nombre exacte de sol·licituds que es rebran, Gili ha explicat que aquesta mesura servirà també per avaluar la situació del petit comerç i determinar si caldrà implementar noves ajudes en el futur. “De moment plantegem aquestes bonificacions aquest any perquè ens permetran tenir el pols i la temperatura del petit comerç”, ha assenyalat.

Paral·lelament, ha recordat que la corporació comunal ha estat treballant en la millora de la part alta de la parròquia i que, un cop finalitzades les obres i consolidada la dinamització comercial, caldrà analitzar quines necessitats tenen els establiments. En aquest sentit, ha avançat que “la plaça de l’Església s’obrirà completament a finals de mes”.

Rècord d’ingressos i inversions històriques

El consell de comú també ha informat sobre el tancament de comptes de l’exercici 2024, un any en què s’ha registrat una xifra rècord d’ingressos de més de 37 milions d’euros i unes inversions reals històriques de 17,5 milions. El resultat final ha estat negatiu en 6,8 milions d’euros, una situació que, segons Dolsa, respon a la decisió del comú de fer ús de la tresoreria pròpia en lloc de recórrer a l’endeutament. “Durant el 2024 hem acabat de pagar moltes obres i compres importants amb fons propis”, ha explicat.

També ha afegit que si s’hagués optat per un préstec, el tancament hauria estat amb superàvit però amb endeutament. “Si haguéssim creat un préstec, tancaríem amb superàvit però tindríem endeutament. Seria fer trampes al solitari. En canvi, ara, a dia d’avui, tenim endeutament zero i una tresoreria de 20 milions d’euros”, ha remarcat Gili.

Dolsa ha destacat que les inversions s’han pogut finançar sense dependre en excés de l’impost de construcció, que ha aportat quatre milions d’euros, un 11-12% del total d’ingressos. El cònsol menor ha subratllat també els ingressos generats pels aparcaments, que podrien superar els sis milions d’euros en el futur, així com els 800.000 euros en dipòsits bancaris i els 500.000 euros provinents de la Semtee, entre dividends i nous contractes.