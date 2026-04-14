  • El conseller de Joventut i Ciutadania, Ramon Tena, i la tècnica de Ciutadania, Natàlia Torralba. | Comú d'Escaldes-Engordany
Donar espai a les veus juvenils

Escaldes destina 12.000 euros a un pressupost participatiu jove amb tres projectes de fins a 4.000 euros cadascun

El comú assumirà fins al 80% del cost de cada iniciativa perquè “no es depengui només de la subvenció” i es fomenti la implicació ciutadana

El Comú d’Escaldes-Engordany impulsa la primera edició del Pressupost Participatiu Jove amb una dotació global de 12.000 euros, destinada a finançar tres iniciatives guanyadores amb un màxim de 4.000 euros cadascuna. La proposta s’adreça a joves d’entre 12 i 29 anys que resideixin o estudiïn a la parròquia, amb l’objectiu de donar-los veu en la presa de decisions sobre el seu entorn. Així, el conseller de Joventut i Ciutadania, Ramon Tena, ha subratllat que el model escollit busca una implicació directa dels participants: “És un pressupost participatiu on serà la ciutadania qui presentarà els seus projectes”, tot afegint que també comptaran amb un acompanyament tècnic per garantir que siguin viables.

“[Volem] que els joves sentin que la seva opinió compta i que poden contribuir activament a transformar la parròquia amb idees pròpies” – Ramon Tena

En aquest sentit, Tena ha detallat que el comú assumirà fins al 80% del cost de cada projecte, mentre que el 20% restant s’haurà de finançar per altres vies, amb la voluntat que “les iniciatives no depenguin exclusivament del pressupost de l’administració, sinó que també fomentin la implicació de la comunitat”. D’aquesta manera, el projecte arrencarà el 20 d’abril amb una sessió informativa a les 18.00 hores a l’Espai Jovent i, aquell mateix dia, s’obrirà el termini de presentació de propostes, el qual s’allargarà fins al 6 de maig a través d’un formulari al web del comú.

La tècnica de Ciutadania, Natàlia Torralba, ha detallat que les propostes podran ser de diversa naturalesa (culturals, esportives o d’altres àmbits) i es podran presentar de manera individual o col·lectiva. Posteriorment, s’obrirà una fase d’acompanyament fins al 27 de maig, mentre que els projectes definitius s’hauran de presentar abans del 5 de juny per correu electrònic i hauran d’incloure una memòria explicativa, una presentació visual i un vídeo en format reel. Una vegada revisades, les propostes admeses es faran públiques el 19 de juny i se sotmetran a votació popular entre els joves de la parròquia. Les guanyadores es donaran a conèixer el 8 de juliol.

Ordino defensa el parc de 5.000 metres quadrats per a gossos i qüestiona la petició veïnal dels itineraris controlats
Un acte vandàlic al Rec del Solà obliga a substituir diversos dispensadors de pipicà, senyals i cartells informatius
L’Espai Capital centra la reunió de poble d’Andorra la Vella amb l’interès de cinc empreses per gestionar l’Espai Firal
